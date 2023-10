Las increíbles cifras goleadoras de Bellingham comparadas con las de otras estrellas del Real Madrid

Jude Bellingham fue el héroe del Real Madrid en el Clásico. El centrocampista inglés dio el triunfo a su equipo en el Olímpico de Montjuic con dos goles que le sirvieron a su equipo para remontar el tanto inicial de Gundogan y llevarse la victoria por 1-2. Además, los de Carlo Ancelotti se mantienen en lo más alto de la tabla clasificatoria igualados a puntos con el Girona.

Bellingham hace autocrítica pese a los goles

El británico se mostró "muy contento" y confesó su debilidad por las "remontadas", donde "el corazón lo pasa mal" pero son "partidos divertidos". "Ha sido un buen día. Ni yo ni el equipo hemos estado a nuestro mejor nivel, pero seguimos jugando y poco a poco empezamos a meter presión a su mediocampo y a su defensa. Luego llegó nuestra recompensa. Mostramos fe y carácter y nos llevamos los tres puntos", dijo en declaraciones a RealMadrid TV.





El inglés fue protagonista del Clásico al marcar los dos goles de la remontada blanca. "Otra remontada. Me encantan. El corazón lo pasa mal, pero son partidos divertidos. Dimos la talla, no bajamos los brazos y estoy muy contento", afirmó, antes de valorar su buen primer gol. "Recibí el balón al borde del área. Llevaba unas semanas diciendo que necesito probar desde fuera. Quizás los rivales confíen en que voy a intentar meterme en el área o combinar con algún compañero y quería sorprender pegándole desde fuera. Sé que tengo la técnica necesaria y entró por la escuadra", añadió. "Ahora mismo me está saliendo todo. Preparo bien los partidos, estoy estrenando bien y aprendiendo de compañeros y técnicos. Solo quiero mejorar y ayudar al equipo a ganar. Gracias a mis cualidades puedo ayudar y quiero seguir haciéndolo", añadió.

Sus increíbles cifras goleadoras

Jude Bellingham está firmando un arranque espectacular. El británico lidera la lista de máximos goleadores en LaLiga con 10 tantos en 10 partidos, ya que se quedó sin jugar en la victoria ante Las Palmas por 2-0 en el Bernabéu. El siguiente en la tabla es Griezmann que ha visto puerta en 7 ocasiones. En la Champions League tampoco ha bajado sus impresionantes cifras goleadoras y suma 3 goles en 3 encuentros. Ha marcado en casa ante el Union Berlín, en Nápoles y en Braga.

Nunca en su carrera había visto puerta con tanta facilidad y con su capacidad goleadora se ha convertido en apenas 13 choques con la camiseta del Real Madrid en la gran estrella del equipo. Su estadio y su afición corean el 'Hey Jude' con cada diana y su icónica celebración con los brazos en cruz corre por las portadas de todos los diarios. Es el hombre de moda gracias a sus 13 goles en 13 partidos.





Este domingo Miguel Ángel Díaz ha comparado su extraordinaria puntería con la de otros jugadores británicos que han defendido la camiseta del Real Madrid como David Beckham o Michael Owen. Su media de 1 tanto por encuentro es muy complicada de batir, pero es que en menos de 3 meses de temporada ya ha superado los registros goleadores de futbolistas como Eden Hazard. El belga en sus 76 partidos oficiales con la camiseta blanca solo fue capaz de marcar 7 goles. Bellingham casi le duplica en 13 partidos. Impresionante.

Los 6 últimos grandes fichajes en sus 13 primeros partidos con el Madrid:

13 goles y 1 asistencia de Cristiano

4 goles y 4 asistencias de Benzema

3 goles y 3 asistencias de Kaká

9 goles y 6 asistencias de Bale

1 gol y 2 asistencias de Hazard

13 goles y 3 asistencias de Bellingham — Pedro Martin (@pedritonumeros) October 28, 2023

"Es increíble, siempre marca la diferencia y la afición se ha acostumbrado con Cristiano y ha llegado uno más para nosotros", aseguró tras el partido su compañero Vinicius al que ha eclipsado con su brillante irrupción.