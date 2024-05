Las 'humillaciones' que Gary Neville sufrió en Valencia de varios técnicos de LaLiga: "Ni me dio la mano"

Gary Neville fue una leyenda del Manchester United como futbolista; sin embargo, su única experiencia como entrenador no tuvo la misma repercusión. El exjugador inglés dirigió al Valencia en la temporada 2015-16 durante 28 partidos y estuvo al frente del conjunto 'che' en Liga, Champions, Europa League y Copa del Rey, pero sin éxito. El inglés ha comentado su experiencia como técnico en España en una entrevista para el podcast Stick To Football de SkyBet.

Resulta extraño que su paso por el Valencia haya sido su única etapa como técnico. "Yo no quería ser entrenador en ese momento, había rechazado al Newcastle. No trabajé lo suficente, no estaba preparado, fue un favor a Peter Lim. Después de un par de meses de trabajar en Valencia, recuerdo que una mañana me miré al espejo y pensé que tenía aspecto enfermo", explicó Gary Neville sobre su llegada a España.

Gary Neville en el Valencia.CORDON PRESS





Las 'humillaciones' de Gary Neville

Unas de las anécdotas más curiosas que contó Gary Neville de su paso por Valencia son las 'humillaciones' que recibió por parte de otros entrenadores de élite de LaLiga. La primera fue con Ernestro Valverde. "Recuerdo que jugamos tres veces contra el Athletic de Bilbao, en los cuartos de final de la Europa League y en un partido de Liga, y Ernesto Valverde era el entrenador. Jugó un sistema diferente al que pensé que usaría y luego cambió durante el partido, y recuerdo pensar que no estaba ni cerca de ese nivel", comentó.

La historia solo había empezado en Primera División y siguió con Simeone. "Ver a Valverde fue la primera vez que sentí que estaba a kilómetros de distancia y luego entrené contra Diego Simeone, y ese día sentí que me estaba superando en todos los sentidos: con su táctica, su intimidación y sus gestos", aseguró.

La historia culmina con la humillación de Luis Enrique. "Perdimos 7-0. Cuando ganaban 5-0 no sustituyó a Neymar, ni a Lionel Messi, ni a Luis Suárez, y al final del partido, pasó junto a mí y no me estrechó la mano, lo que sentí que me estaba enviando un mensaje de que no estaba donde tocaba", explicó.