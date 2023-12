El 7 de diciembre de 2023 pasará a la historia del mundo del deporte después de confirmarse la llegada del golfista español Jon Rahm al circuito suadí (LIV Golf).

Una noticia que, como adelantamos en COPE, convirtió al de Barrika en el deportista español mejor pagado de la historia al recibir 550 millones, en principio, en cuatro años.

Rahm: "No voy a mentir y a decir que el dinero no ha sido una de las causas" "Me pusieron en una posición en la que tuve que pensar y lo hice. Creo que es lo mejor para mí y para mi familia", reconoció en rueda de prensa Jon Rahm sobre su decisión. 08 dic 2023 - 11:33

Rahm, de 29 años, llegará al LIV en calidad de campeón del Masters de Augusta y se suma a estrellas del golf como su compatriota Sergio García, Dustin Johnson, Brooks Koepka o Phil Mickelson.

Las palabras de Rahm

"Esta decisión fue por muchas razones que pensé que era lo mejor para mí", dijo el golfista según ESPN, uno de los medios que asistió a una videollamada este jueves con el campeón del Masters de Augusta de este año.

"No me malinterpretes, es un gran acuerdo. Tenía una oferta realmente buena frente a mí y es una de las razones por las que la tomé. Realmente me pusieron en una posición en la que tuve que pensar sobre ello y lo hice", añadió.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Rahm reconoció que habrá gente que no entienda su decisión tras haber mostrado en el pasado su rechazo al LIV Golf y su fidelidad al PGA Tour.

"Bueno, con cada decisión que tomamos en la vida habrá alguien que esté de acuerdo y le guste y alguien que no", dijo.

"He tomado esta decisión porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia, y todo el mundo con el que he podido hablar me ha dado mucho apoyo. Así que estoy muy cómodo con mi decisión", agregó.

¿Qué pasará ahora con Rahm?

Este movimiento de Rahm dejando el circuito de la PGA por el saudí deja varias preguntas en el aire y que en Deportes COPE, con Manolo Lama, hemos intentado dar luz.

¿Jugará los Grandes?

A corto plazo, Rahm tiene garantizada la presencia en los cuatro Grandes del circuito de la PGA de golf, que son el Masters de Augusta, el Abierto de Estados Unidos, el Abierto Británico de Golf y elCampeonato de la PGA, hasta 2027, y además el Masters de Augusta lo puede jugar siempre que quiera por condición de ganador.

Cabe recordar que los campeones del Masters Augusta pueden jugar siempre que quieran este torneo y Rahm se alzó con la victoria en abril de este año.

Jon Rahm con la chaqueta verde de AugustaCordon Press

¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos de París?

A estas alturas, a siete meses del comienzo de la cita olímpica de París 2024, el de Barrika tiene los puntos suficientes para poder estar en la capital gala, pero si no puntúa más, y el circuito LIV no puntúa, se le puede complicar esa presencia ya que será muy díficil que no le supere otro jugador español de aquí hasta esa fecha.

España puede contar con dos golfistas españoles en los Juegos Olímpicos. Rahm ya se perdió los Juegos Olímpicos de Pekín disputado en el año 2021 por dar positivo en COVID-19.

¿Podrá jugar la Ryder Cup?

El tema de la Ryder Cup es complicado ya que dependerá de la relación entre la PGA y el circuito LIV. En junio de 2023, LIV Golf, PGA Tour y PGA European Tour anunciaron que habían iniciado un proceso de fusión que todavía no ha acabado, por tanto, a día de hoy no se puede confirmar la presencia de Rahm en el torneo.

Jon Rahm, con el trofeo de la Ryder Cup conquistado este año en ItaliaCordon Press

Rahm confía que su salida no afecte a la posibilidad de seguir participando en la Ryder Cup, una opción que varios jugadores del tour saudí, como su compatriota Sergio García, se perdieron en la última edición.

"Me encanta la Ryder Cup. He explicado muchas veces lo significativa que es para mí y por supuesto espero poder estar en futuras ediciones", señaló.

Programa completo del Deportes COPE en La Linterna con Manolo Lama

Audio

El Partidazo de COPE, en Youtube