Las fechas claves del Balón de Oro 2024

El nuevo ganador del Balón de Oro 2024 se dará a conocer el 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París, en una nueva etapa para el galardón tras la asociación de Groupe Amaury (propietario de France Football y L'Équipe) y la UEFA para otorgar, juntos, el Balón de Oro al mejor jugador y a la mejor jugadora del año, que saldrá de una lista de nominados anunciada el 4 de septiembre.

Tras la asociación anunciada a finales del año pasado entre la UEFA y Groupe Amaury, para coorganizar el Balón de Oro a partir de 2024, la 68ª ceremonia de entrega de los prestigiosos premios tendrá lugar el lunes 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet, situado en la Place du Châtelet, a orillas del río Sena.

?? ??Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondorpic.twitter.com/JwET3KgwgP