Las dudas de la directiva de Joan Laporta con Xavi Hernández: "Pase lo que pase"

El Barcelona cierra el año 2023 en Montjuic contra el Almería, colista de LaLiga, y lo ha hecho con la intención de dejar un buen sabor de boca a su afición, puesto que el equipo encadena tres partidos sin ganar. El conjunto azulgrana no pudo superar a Girona, Amberes y Valencia en los últimos encuentros. Y las dudas con Xavi Hernández empiezan a aflorar.

El estilo de juego del Barça cada vez convence menos y ya se han escuchado algunos pitos procedentes de las gradas. El Barcelona consiguió el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones sin grandes problemas, pero el rumbo se ha torcido ligeramente en la competición doméstica.

Laporta reconoce el mal momento en la comidad de Navidad

El Barcelona celebró este pasado martes la comidad de Navidad. Tradicional cita a la que acudieron los jugadores de la primera plantilla azulgana, las futbolistas del primer equipo y la Junta Directiva de Joan Laporta. Antes de dar comienzo el evento el presidente del club mandó un mensaje de unión ante estos momento de "dificultad".

"El primer equipo pasa por un momento de dificultad y quiero pensar que nuestros rivales directos tendrán un momento de bajón. Y estoy seguro que ese momento coincidirá con un Barça más consolidado", fueron algunas de las palabras de Joan Laporta.

Y añadió en su análisis del equipo: "Quizá no terminamos de finalizar los partidos y esto se debe ir superando. Para mí el equipo irá progresando a mejor, será clave recuperar jugadores que nos hacen tener la pelota".

"No podemos fallar contra el Almería y veremos qué pasa esta jornada con los rivales. Es una situación que no es la deseada porque estamos pensando en cuánto tiempo les atraparemos a ellos", concluyó Laporta.

El presidente del Barcelona también valoró el duelo de octavos de la Champions League. "Nos ha tocado el Nápoles y somos dos equipos que ahremso buen fútbol. Ellos tienen una delantera muy peligroso que Xavi sabrá como contrarrestar. Tenemos posibilidades de pasar a cuartos", dijo.

Por último, Joan Laporta quiso mandar un mensajer de calma y declaró instransferibles a Ronald Araujo y Robert Lewandowski. "Ningún jugador quiere salir y no habrá ninguna salida en ese mercado. Araujo no se marchará aunque llegue una oferta muy buena porque no somos un club vendedor. Y Lewandowski no se quiere ir y es nuestro único goleador", afirmó sobre dos de sus jugadores bandera.

Xavi en el ojo del huracán

Helene Condis ha informado en Tiempo de Juego de las primera dudas que la directiva del Barcelona empieza a tener con Xavi Hernández. El conjunto azulgrana celebró este martes la comida de Navidad y en ella Laporta aseguró que el entrenador seguirá dirigiendo al equipo hasta el final de temporada pase lo que pase.

Pero el presidente azulgrana también confesó a nuestra compeñare y al resto de periodistas allí presentes que Rafa Márquez sería el principal candidato para sustituir a Xavi, en el caso de que presentar aus dimisión antes de la conclusión de la actual campaña.

Helena, tras contar esas palabras de Laporta, reveló que hasta tres directivos de la Junta del Barcelona se mostraron críticos con algunas de las últimas decisiones de Xavi. "No entendieron el cambio de Joao Félix que marcó contra el Valencia y tampoco porque mantuvo a Lewandowski en el terreno de juego", afirmó la compañera de Tiempo de Juego.

A lo que Paco González respondió: "Los directivos de los equipos de fútbol son rajadores de toda la vida".

