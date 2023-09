Miguel Aguilar cuenta a Paco González cuáles son las ciudades más felices del mundo

El verano ha terminado. El sol, el calor y la arena de la playa dejan paso a la ciudad y al asfalto. El bañador y las chanclas se cambian por el uniforme y la mochila. El relax, las risas y las despreocupaciones se aparcan para retomar las prisas y los agobios. Los días se hacen más cortos y la luz comienza a irse antes. Las ciudades vuelven a estar rebosantes de gente y de coches dispuestos, una vez más, a volver a la rutina, al trabajo o a la escuela.

Sin embargo, no todo va a ser malo, por eso, hemos traído este ranking de las doscientas ciudades más felices del mundo elaborado en base a los ciudadanos, la gobernanza, el medio ambiente, la economía y la movilidad. "El ranking fue creado sobre la base de miles de indicadores desarrollados minuciosamente por nuestros investigadores que se relacionan directamente con la calidad de vida y el sentido de felicidad de sus residentes", explica la organización encargada de este estudio.

En el quinto puesto del top 5 de las ciudades más felices del mundo está Copenhague. La capital de Dinamarca es una de las ciudades con mayor nivel de vida del mundo. Aunque no se hacen alardes ostentosos de la calidad de vida, los habitantes de esta ciudad pueden disfrutar de un estilo de vida sencillo y relajado basado en lo antiguo y lo moderno.

En el cuarto puesto se sitúa Zürich. La ciudad suiza es una de las más caras del planeta y uno de los corazones del capitalismo por ser uno de los centros neurálgicos de las finanzas mundiales. No por nada ha sido elegida dos veces como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Sus 400.000 habitantes disfrutan de un índice muy bajo de criminalidad, además de una amplia oferta artística y cultural.

En este rankin, como no podía ser de otra manera, no podían faltar una serie de ciudades españolas, aunque puede haber discusión sobre las ciudades que faltan o el orden que se dispone en la lista, ya que no siempre llueve a gusto de todos. A continuación os dejamos con las cinco mejor situadas en este ranking.

En el quinto puesto nos encontramos con Valencia. La ciudad del Turia es capaz de acogerte y hacer que te sientas parte de ella. Sus tradiciones, su gente, sus playas, su cultura y su arte son sus grandes fuertes. La tierra de las flores y las fallas recibe millones de visitas anuales, del resto de España y del mundo, para disfrutar de su gastronomía, su clima, sus fiestas y sus playas, entre otras muchas cosas.

En el cuarto puesto se coloca León. Sus orígenes datan del 29 a.C. como un campamento de la legión romana. Su historia y su riqueza artística y cultural hacen de esta región un lugar idóneo para vivir. Sus espacios verdes, sus montañas y sus zonas rurales permiten desconectar de la rutina. La proximidad entre sus zonas te permiten desplazarte rápidamente en transporte público o andando si lo prefieres y visitar espacios arquitectónicos como La Catedral de León, un espetáculo visual por sus vidrieras.

