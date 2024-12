Laporta saca pecho tras un acuerdo que devuelve al Barcelona a la primera línea mundial

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha agradecido este sábado que la empresa de ropa deportiva Nike "haya entendido la grandeza" y también "la fuerza" del club culé "en la industria y el deporte", a rebufo de la Asamblea General Extraordinaria de Socios y Socias celebrada para ratificar un nuevo acuerdo de patrocinio.

"Este acuerdo confirma la recuperación económica del Barça y no tenemos que aportar de nuestro bolsillo sin poner en riesgo nuestro modelo. Es por ello que quisiera agradecer que Nike haya entendido la grandeza del Barça, la fuerza del Barça en la industria y el deporte", comenzó Laporta su discurso ante los socios compromisarios.

"Es un acuerdo que trata un nuevo marco de asociación estratégica y de colaboración entre el Barça y Nike. Sabéis que Nike es una de las empresas líderes en el sector del deporte y que tenemos una relación desde 1998 con ellos", recordó el máximo mandatario blaugrana.

"Ya lo dije en la anterior Asamblea, que estábamos fuertes, que nos sentíamos fuertes, convencidos y decididos a culminar la recuperación del club y a reinventar los ámbitos. Y este acuerdo que aquí os presentamos justamente va en esta línea. ¿Por qué? Porque ayuda y mucho a la recuperación económica de nuestro club, que sabéis que era uno de los principales objetivos. Pero es que este acuerdo, aparte de ayudar y mucho a la recuperación económica, lo que hace es confirmar esta recuperación económica", argumentó Laporta.

EFE Joan Laporta ha hablado de la inscripción de Dani Olmo, durante el brindis de Navidad.

Luego subrayó que "es un nuevo acuerdo económico que mejora la economía del club sin que los socios y socias tengamos que rascarnos el bolsillo y sin poner en riesgo el modelo de propiedad de nuestro club, el modelo asociativo". "Y creo que este es un punto relevante de lo que estamos haciendo hoy", explicó sobre la Asamblea Extraordinaria.

"Este nuevo marco de relaciones entre el Barça y Nike que ha sido un éxito coral porque han intervenido muchos departamentos del club. Han intervenido aquí vicepresidentes, directivos, ejecutivos y ejecutivas que han hecho muy buen trabajo. Han puesto su talento, conocimientos y valentía también, horas y horas de discusiones y de reuniones con su audacia, para que hoy podamos presentarles aquí el mejor acuerdo de la historia en ropa deportiva en el mundo del fútbol", destacó Laporta.

"En mi intervención notaréis que estoy satisfecho. Y es por eso, porque es el mejor acuerdo de la historia de equipo deportivo en el mundo del fútbol", apuntó. "En abril de 2021 marcamos que aquí una de las prioridades era la mejora de la relación entre el Barça y Nike. Era evidente que la relación estaba perjudicada, no estaba pasando por un buen momento. Y la prueba es que estaba judicializada ante los tribunales. Es cierto que había habido una pérdida de confianza", dijo.

"Había un punto de desconfianza mutua y esto hay que contextualizarlo, porque llevamos muchos años juntos y aporta muchas cosas buenas, pero cualquier relación sabéis que se va deteriorando y hay que renovarla. Pues bien, había este punto de desconfianza mutua hasta tal punto de que o bien se establecía un nuevo marco de relación o bien teníamos que iniciar caminos por separado", relató Laporta.

Cordon Press Nike seguirá vistiendo al Barcelona hasta el año 2038.

"El propósito de esta Junta Directiva en todo momento ha sido defender los intereses del Barça por encima de todos y de todo. Y también hacer prevalecer la posición que el Barça tiene en el mundo del deporte, esta potencia, esta fuerza, esta grandeza que tenemos en el mundo del deporte. Y por ello estoy especialmente agradecido y celebro que Nike nos escuchara", insistió el presidente de la entidad azulgrana.

"Ha sido un proceso largo, hemos tenido momentos complicados, pero agradecemos que primero nos escuchara y además llegara el acuerdo que tenemos aquí. Durante este proceso tan largo, ha habido momentos de máximo conflicto, ha habido momentos con posiciones demasiado alejadas y ambas partes decidimos que un mediador actuara como tal para intentar desentrañar determinadas situaciones muy enquistadas", admitió.

"Quiero agradecer también públicamente a las personas que nos han ayudado a recoser la relación con Nike y a acercar posiciones", agregó. "Más allá del salto cualitativo y cuantitativo de la contraprestación por la cesión de la ropa deportiva de nuestros equipos profesionales y amateurs, con una contraprestación de patrocinio que es la más alta en el mundo del fútbol a día de hoy, pues quería deciros que hay un punto que yo valoro mucho y es el hecho de que es una contraprestación más progresiva y que es ascendente", recalcó Laporta en su discurso.

"¿Qué quiere decir esto? Con este hecho garantizamos la viabilidad de este contrato y la actualización del mismo durante los años por los que está estipulado. Estamos hablando del presente inmediato y estamos pensando a medio plazo, y esto creo que es importante que lo sepáis. También otro aspecto que quisiera destacar en este contrato es que, más allá de la contraprestación por patrocinio, hay un fijo y bonus por ganar títulos que se establecen en dichos contratos", desgranó.

"En el anterior contrato había una condición con la que no estábamos de acuerdo y agradezco públicamente que Nike haya entendido que el Barça no podía tener esas condiciones. Hay un fijo y unos bonus por ganar títulos. Pero, ¿qué pasa? Que más allá de esto, este contrato libera una serie de activos comerciales que en la anterior relación el Barça no tenía y ahora los tiene y los podremos desarrollar, los podremos explotar a través del Barça Licensing & Merchandising, nuestra compañía de licencias en 'merchandising'. Esto nos generará ingresos importantes. Para mí es uno de los puntos clave también de este contrato, más allá de las contraprestaciones por patrocinio", prosiguió.

"También decir que este contrato, más allá de que ayuda en positivo a la economía del club, nos va muy bien también por lo que respecta al 'fair play' que nos impone LaLiga. También nos ayuda en este sentido. Esto también refuerza que el Barça ha vuelto. Ha vuelto a la primera línea mundial y además lo hacemos consolidando una situación de liderazgo en el mundo del deporte", se congratuló Laporta.

FCB Joan Laporta, durante el discurso inaugural de la Asamblea del Barcelona.

Además, Laporta señaló que Nike "tenía un contrato hasta el 2028 y decían que era imposible, creíamos que estaba desfasado y que había que mejorar". "Y reitero mi agradecimiento porque lo han entendido, lo han entendido y además hemos podido rehacer una relación que estaba maltrecha", concluyó el presidente del Barça durante la asamblea.