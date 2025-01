Laporta 'explota' contra el arbitraje después de declarar por un presunto delito de estafa: "Fue una vergüenza"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha declarado este lunes como investigado por un presunto delito de estafa en el Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona.

Laporta ha prestado declaración durante 45 minutos y ha respondido a las preguntas de todas las partes, según ha podido saber Europa Press de fuentes judiciales.

El presidente del FC Barcelona ha abandonado el edifico sin responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre su declaración, limitándose a decir que "es un escándalo" que no se pitara un penalti a Koundé: “El arbitraje en Getafe fue una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Kounde es un escándalo. Lo tendríais que repetir más veces".

El presidente del FC Barcelona estaba citado para declarar este lunes como investigado -junto a otras dos personas- por unos hechos ocurridos entre 2016 y 2018 cuando una familia que ganó un premio en la lotería invirtió 2.400.000 euros en la sociedad china CSSB Limited.

LAPORTA NEGÓ PARTICIPAR

El abogado de la familia, Joan Comas, explicó a Europa Press que le prometieron que la inversión en la sociedad propietaria del club de fútbol BIT les proporcionaría "una rentabilidad de un 6%", pero que sólo recibieron los beneficios un par de meses.

Sostiene que la familia se reunió con el actual presidente del FC Barcelona en su despacho para reclamarle el dinero, unos hechos de los que Laporta se desvinculó en un comunicado en el que negaba tener "algún tipo de participación" en la inversión impulsada por los querellantes.

PENALTI A KOUNDÉ

Corría el minuto 80 del encuentro, cuando los jugadores del Barcelona pidieron penalti por un agarrón de Uche a Koundé a la salida de un córner. Sin embargo, el colegiado González Fuertes no señaló la pena máxima, ni tampoco recibió la llamada de Hernández Maeso desde el VAR.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, el especialista arbitral del programa líder de la radio deportiva española del fin de semana, Pedro Martín, fue muy contundente con su opinión sobre esta polémica: "Es un penalti bastante claro, pero no se pitan nunca por VAR, si no lo ve en el campo, el del VAR no le va a llamar".

Penalti no pitado de Uche a Koundé

Y además lamentó que por "una mano absurda" sí que se pitan penaltis como ocurrió horas ante el Butarque durante el partido entre el Leganés y el Atlético.

Precisamente, uno de los protagonistas de esta acción, Jules Koundé atendió a los medios al término del partido, pero no entró a valorar esta jugada.

