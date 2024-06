Lance Stroll seguirá como compañero de Alonso en 2025; Gasly se mantiene en Alpine

El piloto canadiense Lance Stroll y el francés Pierre Gasly continuarán en la temporada 2025 del Mundial de Fórmula 1 en Aston Martin y Alpine, después de firmar ambos contratos multianuales, según confirmaron este jueves sus equipos.

"Aston Martin Aramco y Lance Stroll están encantados de confirmar una extensión de contrato que permitirá a Lance competir en la nueva era de las regulaciones de la Fórmula Uno y más allá", señaló el equipo británico en un comunicado.

Este recalcó que el norteamericano "ha desempeñado un papel importante en el proyecto" desde que se unió al equipo en 2019, con el que ha sumado tres podios. Su renovación, tras la confirmada ya hace meses del español Fernando Alonso, hará que Aston Martin corra en 2025 por tercera campaña consecutiva con la misma alineación de pilotos.

También confirmó para la próxima temporada Alpine al francés Pierre Gasly, que ha firmado igualmente por varios años por un equipo al que llegó en 2023, con un tercer puesto en el Sprint del Gran Premio de Bélgica y un tercer puesto en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto siendo una parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars. He estado oficialmente aquí por más de 18 meses y siempre ha sido el plan construir un proyecto a largo plazo con el equipo. Aunque en la pista ha sido una temporada desafiante hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte", señaló Gasly.

