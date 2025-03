Lamine Yamal responde al recado de Van der Vaart: "Pantalones bajados"

La selección masculina absoluta de fútbol se clasificó anoche para la Final Four de la Liga de Naciones tras vencer a Países Bajos en los penaltis.

Encuentro que terminó 2-2 al final de los primeros 90 minutos tras los goles de Mikel Oyarzabal por el combinado español, y de Memphis y Maatsen por el equipo neerlandés.

En la prórroga, Lamine Yamal volvió a poner por delante a España con un gran gol y Xavi Simons, desde el punto de penalti puso el 3-3.

En la tanda de penaltis, España se llevó el 'gato al agua'. Los nuestros fallaron una pena máxima en los pies de Lamine Yamal, mientras que los neerlandeses fallaron dos, el último detenido por Unai Simón, previo al lanzamiento definitivo de Pedri que terminó por dar la clasificación al equipo de Luis de la Fuente.

Pedri y Unai Simón

lamine yamal

Uno de los nombres propios de este encuentro como vemos fue el de Lamine Yamal, tanto por su golazo, como por su error en la tanda de penaltis.

Llamó la atención su celebración del gol junto a Nico Williams donde ambos se bajaron algo los pantalones.

EFE Celebración de Lamine Yamal tras marcar su gol en el España-Países Bajos

Esta celebración tiene su explicación y es que durante el encuentro de ida, el exjugador Rafael Van der Vaart dijo en la televisión NOS que "parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...".

El jugador del Barça, tras confirmarse la clasificación de España a la Final Four, escribió lo siguiente en Instagram: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado Y EN SEMIFINALES HEHEHEHE ¡VAMOS ESPAÑA!"

Sobre Lamine y también sobre Nico Williams habló el seleccionador Ronald Koeman al término del partido: "Los dos son muy buenos jugadores (Nico y Lamine). No se puede frenar a ambos durante dos partidos seguidos. Nuestros defensas de banda han defendido muy bien. Lamine ha tenido su momento, pero en términos generales los hemos sabido frenar".

vídeo en redes sociales

Poco después de la victoria de España, Lamine Yamal subió a la red social TikTok un vídeo junto a Samu Omorodion y a Nico Williams un challengue de la red social.

canales de whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).