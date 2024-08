La 'pullita' de Lamine Yamal a Nico Williams tras su gol ante el Athletic: "He visto que venía..."

El FC Barcelona sumó su segunda victoria de la temporada 2024-2025 de LaLiga en Primera División tras imponerse este sábado por 2-1 al Athletic Club en su primer partido en el Estadi Lluys Companys, donde dejó una buena imagen ante un rival que sigue negado como visitante ante los blaugranas.

Lewandowski y Lamine Yamal

Dos goles de Lamine Yamal y Robert Lewandowski le dieron este sábado la victoria al Barcelona frente al Athletic Club (2-1). Se adelantaron los azulgranas mediante un tanto de Lamine y replicaron los vascos con un penalti convertido por Oihan Sancet. En el segundo tiempo, Lewandowski cazó un rechace de Álex Padilla a un cuarto de hora para el silbido final para sumar la segunda victoria culé en la competición doméstica.

Audio

Dani Olmo

El fichaje estrella del Barcelona Dani Olmo no pudo jugar el encuentro ante el Athletic al no poder ser inscrito. En un primer momento entró en la convocatoria de Hansi Flick, pero al final el club blaugrana no consiguió inscribirlo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nuestro compañero Julio Maldonado 'Maldini', durante la retransmisión de Tiempo de Juego, criticó la situación que está viviendo el jugador en el cuadro azulgrana. "Estamos medio normalizando lo de Dani Olmo, pero me parece una cosa inaudita en el fútbol", comenzaba diciendo.

Y añadía: "No recuerdo que un jugador estrella, por el que pagas un dineral, no pueda jugar porque no está inscrito. Es increíble". Minguella se sumaba a la crítica y afirmaba: "El día que nos expliquen como funciona todo esto del fair play financiero lo entenderemos".

Para finalizar, Helena Condis apuntaba: "Estas situaciones han dejado de ser una anomalía en el Barcelona en los últimos cuatro años. Y ha pasado ser lo normal con inscripciones de última hora, palancas y demás".

Audio

Nico Williams

La previa del encuentro estuvo marcada por el jugador del Athletic Nico Williams. El verano se ha hablado y escrito mucho sobre el futuro del joven atacante vasco y la posibilidad de que fuera al Barça.

Tanto es así, que el presidente del FC Barcelona Joan Laporta llegó a asegurar durante la Eurocopa que tenían el dinero suficiente para afrontar la operación de Nico. Declaraciones que generaron malestar en el Athletic y todo ello provocó que este sábado no hubiera comida de directivas antes del choque.

Nico Williams, durante el partido entre el FC Barcelona y el Athletic de BilbaoEFE

Esto señaló el presidente Jon Uriarte en declaraciones a Dazn antes del encuentro: "Han sucedido cosas que no nos han gustado. En algún caso, con faltas de respeto, incluso minusvalorando al Athletic Club. Todos fichamos jugadores, pero hay que hacerlo con cierto respeto".

Un Nico que incluso llegó a escuchar algún silbido por parte de algún aficionado culé presente en el estadio y que también fue importante para su equipo al forzar el penalti que supuso el 1-1 a través del lanzamiento de Oihan Sancet.

El encuentro sirvió para que Nico y Lamine, grandes amigos, se vieran otra vez las caras después de la disputa de la Eurocopa. Al término del choque se vio al jugador del Athletic junto al hermano de Lamine sobre el césped de Montjuic.

Lamine Yamal y Nico Williams con el hermano del jugador del BarçaEFE

Precisamente Lamine Yamal mandó un 'recado' a su amigo en declaraciones a DAZN al hablar del tanto que abrió el marcador: "He visto que venía Nico Williams, que no es muy intenso en defensa y a la que he visto hueco, he chutado".

Preguntado por su relación con el delantero del Athletic, Lamine Yamal admitió que ambos hablaron antes del partido, ya que son "muy buenos amigos"

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).