El lamentable acto de un canterano del Atlético de Madrid: Escupe a un rival mientras estaba tirado en el suelo

El Atlético de Madrid B se imponía este viernes al Real Murcia (2-1) gracias a un doblete de Adrián Niño en un partido marcado por la lamentable acción del delantero rojiblanco Omar Janneh que le costó la expulsión y seguramente también en una fuerte sanción.

El delantero de 18 años nacido en Lleida había salido al campo en el 81 y vio la roja poco después tras escupir a un rival que se encontraba tirado sobre el césped. Una acción que ha provocado la indignación en muchos aficionados de su propio equipo que en las redes sociales pedían desde un castigo ejemplar para el futbolista hasta su salida del propio club por un acto que no representa la camiseta rojiblanca.

Poco antes del pitido final, Janneh, que acababa de ver la tarjeta amarilla por alejar un balón para retrasar el saque del Murcia, saltaba con Alberto González al que derribaba cometiendo falta. En ese momento el delantero, se agachó sobre el jugador, que estaba doliéndose en el suelo, y le escupió. Una imagen que no pasó desapercibida para el colegiado que le mostró la roja directa.

Fernando Torres, entrenador del equipo, mostró su malestar por la acción de su jugador: "Es expulsión clara, no hay ninguna duda. Mañana lo analizaremos y trataremos de ver cómo puede salir fortalecido de un error grave. Tiene una responsabilidad con sus compañeros, no lo puede olvidar".

Poco después de la finalización del partido, Omar Janneh, arrepentido por su acción pedía disculpas públicas a través de un mensaje en las redes sociales: “Primeramente pedir disculpas al jugador Alberto González, al Real Murcia, al club y a mis compañeros, ya que esto no me define como persona y no me reconozco en las imágenes. Ha sido un acto que repudio en el que asumiré las consecuencias y nunca me volverá a pasar. Soy una persona a la que han inculcado siempre unos valores que no han sido reflejados esta noche”.