LaLiga denuncia la secuencia completa de Vinicius en Vallecas: Desde los insultos a Vini desde la grada, a la respuesta del brasileño 'A Segunda'

LaLiga va a denunciar ante el Comité de Disciplina la secuencia completa que vivió Vinicius en Vallecas. Primero los insultos que recibió por parte de la grada del estadio vallecano, y también el gesto de respuesta del brasileño con los dedos de 'A Segunda' dirigido hacia ese sector, tal y como ha podido saber nuestro compañero Isaac Fouto.

El jugador brasileño Vinicius Jr fue uno de los protagonistas del encuentro. Primeramente por ser suplente. El entrenador italiano Carlo Ancelotti decidió que el atacante comenzara el choque desde el banquillo, aunque luego le dio entrada en la segunda parte por Brahim.

En los minutos en los que estuvo durante el campo, Vini vio una cartulina amarilla por protestar al colegiado Martínez Munuera. Esta es la quinta tarjeta que ve el brasileño, la cuarta por protestar, y por tanto no estará en el encuentro del próximo fin de semana ante el Sevilla.

Minutos después protagonizó una de las jugadas polémicas del encuentro al reclamar penalti por una acción de Mumin sobre él. El central vallecano estaba pugnando por un balón con Bellingham y fue entonces cuando apareció Vini y Mumin le golpeó.

En relación a esta jugada, durante las últimas horas ha trascendido la conversación entre Martínez Munuera y Vinicius.

En unas imágenes difundidas por nuestros compañeros de DAZN, se ve como el colegiado llega a reconocer al brasileño que se ha podido equivocar en esa acción: "Escúchame, escúchame...puede ser que me haya equivocado. Vale...si me he equivocado...espera, si me equivoco, no vengas así, no vengas así".

Martín Presa condena la actitud de Vinicius

Vini también fue noticia por los gestos que realizó al término del encuentro. El brasileño recibió insultos por parte de un sector de la grada y él respondió con los gestos de 'A Segunda'.

Gesto que fue condenado por el presidente Martín Presa en Tiempo de Juego con Paco González: "Creo que estas actitudes muchas veces, en concreto la de Vinicius, no son adecuadas"

Y agregaba: "Hay que ver qué sucedió, porque si alguien ante una provocación dice algo indebido o suelta un objeto después proponen una sanción para el Rayo ante la Comisión Antiviolencia. ¿Y qué culpa tiene el Rayo de estos hechos?".

"Creo que los futbolistas, al final, deben ser profesionales y estas actitudes hacia el público de una grada no deben producirse", prosiguió.

Además, hizo una pequeña reflexión: "Me parece muy feo lo de la segunda, sea cantado por una afición o dicho por un profesional".

