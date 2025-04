Las lágrimas de Álvaro Rodríguez tras ser cambiado 35 minutos después de entrar por Bordalás: "Esto es fútbol profesional"

El Getafe perdió ante el Espanyol (1-0) este viernes en Cornellá en el partido que abría la 32ª jornada de LaLiga. Los de Bordalás no pudieron con un conjunto perico, que se aleja de la zona de descenso, en un partido en el que los madrileños dejaron dos de las imágenes de la jornada.

DAZN El delantero del Getafe llora en el banquillo tras ser cambiado por Mayoral.

La primera de ella son las lágrimas de Álvaro Rodríguez en el banquillo. El delantero uruguayo estuvo sobre el césped apenas 35 minutos. Salió en el descanso sustituyendo al turco Bertug Yildirim y Bordalás le quitó del campo en el 81 para buscar el empate a la desesperada con Borja Mayoral como nueve. Las cámaras de DAZN captaron al joven canterano del Real Madrid llorando de impotencia, mientras su compañero Yellu trataba de animarlo.

Eso sí, se saludó sin problemas con el técnico del Getafe que en rueda de prensa explicaba su decisión: "Si no tuviéramos un jugador menos no le hubiera cambiado. Pero quería dar entrada a Borja y debía quitar a alguien de arriba. No he hablado con él, pero seguro que lo entenderá porque esto es fútbol profesional. El jugador siempre quiere jugar, pero nosotros tenemos que buscar lo mejor para el equipo".

LaLiga Christantus Uche clava sus tacos en la pierna de Jofre.

La otra fue la ida de olla del nigeriano Christantus Uche tras su expulsión. El jugador del Getafe vio la roja directa tras un pisotón a Jofre, cuando peleaba por un balón con el del Espanyol junto a la línea de banda. Así lo reflejó en el acta De Burgos Bengoetxea: "Por entrar con el pie en forma de plancha impactando en la tibia de un contrario, usando fuerza excesiva en la disputa del balón. El jugador que sufrió la entrada no necesitó asistencia médica".

LaLiga Mejuto González y Alderete agarran a Uche para llevárselo del campo.

El problema vino cuando De Burgos, que previamente le había sacado amarilla, vio la jugada en el VAR y lo expulsó. Uche no se lo tomó nada bien y quiso irse a por el árbitro. Varios integrantes del banquillo del Getafe tuvieron que sacarle del campo y agarrarle varias veces para evitar males mayores. El colegiado lo recogió en el acta y puede caerle una dura sanción: "Tuvo que ser retenido y posteriormente retirado del terreno de juego por varios jugadores y cuerpo técnico de su equipo ya que se dirigía hacia mi persona protestando airadamente mi decisión".