Kroos reconoce el fallo arbitral en la jugada del Bayern que terminó en gol: "Mal gestionada"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos criticó este miércoles la decisión arbitral que pudo suponer el empate del Bayern Múnich contra su equipo en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones y calificó de "mal gestionada" la jugada por el polaco Szymon Marciniak.

El pasado miércoles, en el largo añadido, Matthijs de Ligt remató un balón suelto que terminó en la portería de Andrey Lunin y que habría supuesto el 2-2 y la disputa de una prórroga, pero la jugada estaba ya previamente anulada porque uno de los auxiliares de Marciniak había levantado la bandera y el colegiado había pitado fuera de juego sin dar tiempo a que acabase y esperar que pudiese determinar su validez el VAR. También se cuestionó si los futbolistas del Real Madrid, incluido su portero, habían frenado su intención defensiva al oír el silbato.

"La jugada fue mal gestionada, se debe permitir que continúe", dijo Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen' que conduce con su hermano Felix. "Creo que el fallo principal lo comete el juez de línea. El enfado está justificado de alguna manera porque la jugada debía continuarse hasta el final, cien por cien", agregó el madridista.

Kroos se planteó también si sus compañeros habrían sido capaces de defender el disparo de De Ligt sin la temprana interrupción decretada por el árbitro. "No sé si ya había una desconexión colectiva porque el silbato sonó muy pronto. Se notaba que todo el mundo en el campo tenía la idea de defender ese gol", se limitó a comentar.

Tuchel: “Esto no hubiera pasado al revés”

Thomas Tuchel, entrenador del Bayern de Múnich, se mostró muy enfadado con el arbitraje, incluso dando golpes a la mesa en su rueda de prensa tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, por dos decisiones arbitrales que, en su opinión, van “contra cualquier norma del fútbol moderno” y que “no habría pasado al revés”.

“Está bastante claro y no puede haber dudas. Va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado. El primer gran error es del juez de línea. En el tiempo extra también lo hizo con Alphonso Davies… tengo una sensación un poco rara… nunca puedes estar seguro de que es fuera de juego. Y tener los huevos y las agallas de levantar la bandera en esta situación es un error importante. Hemos ganado el rebote y tirado en cinco segundos, pero el árbitro decide pitar; pero va contra cualquier norma. lo siento. Esto no habría pasado al revés”, dijo en rueda de prensa.

Thomas Tuchel saluda a aficionados del Bayern Munich. CORDONPRESS

“Aceptamos las disculpas del árbitro, pero en una semifinal no es el momento de pedir disculpas. No es el momento de cometer dos infracciones tan graves. Los árbitros tienen que estar al máximo nivel y de nada sirve pedir disculpas. Si no es capaz de ofrecer su mejor versión, de nada nos sirven sus disculpas”, añadió.

