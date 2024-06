Koundé atiza a la ultraderecha el día de elecciones en Francia: "Es solo mi opinión"

Ya son muchas las personalidades públicas que han salido en 'defensa' de la democracia francesa y que han pedido a sus seguidores y al pueblo francés, que vayan a votar para que el partido dirigido por Marine Le Pen (Agrupación Nacional) no saque los escaños necesarios para acceder al poder y gobernar el país.

?? Kylian Mbappé : « Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. » pic.twitter.com/DN3sxtDuP0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2024

El primero en alzar la voz dentro de la Selección francesa fue Kylian Mbappé. El delantero francés y capitán de Francia sorprendió en la previa del debut de Francia en la Eurocopa de Alemania en la que se 'mojó' sobre una cuestión política de plena actualidad en Francia: "Estamos en un momento crucial de nuestro país. La Eurocopa es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro propio país. Estamos en una situación inédita y en un momento importante. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación. Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión", pidió, un Mbappé que pedía recapacitar para evitar el próximo gobierno de Le Pen.

Ahora ha sido Koundé, en sus redes sociales, quien ha dado su opinión sobre la situación política en Francia. El defensa ha pedido a los franceses que vayan a votar en contra del oido y en contra de un partido que para él no es la solucción a los graves problemas que existen en su país.

C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit.



La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion.



Pour ma part, je vois que l'extrême droite n'a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

"Es un día importante para Francia y para su futuro. Hoy en día, votar es tanto un deber como un derecho. La fuerza de la democracia es que cada voz cuenta y todos son libres de dar su opinión. Por mi parte, veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y convivencia. Y no creo que ella lo haga nunca. Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos. La RN (Agrupación Nacional) no es una solución. Esto no es una lección, es sólo mi opinión. Y harás con ello lo que quieras".