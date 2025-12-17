Los Knicks saborean la gloria 52 años después

Los Knicks no ganaban un trofeo en la NBA desde que fueron campeones en 1973.

Los New York Knicks se proclamaron campeones de la NBA Cup al derrotar por 124-113 a los San Antonio Spurs con un excelente último cuarto en la final disputada en Las Vegas. Los Spurs dominaban 81-92 a dos minutos del final del tercer cuarto, en un partido que parecía bajo su control. A partir de ahí, los Knicks firmaron un contundente parcial de 43-21 y, con mucho oficio, conquistaron el trofeo.

Con este triunfo, los Knicks se adjudicaron la tercera edición de la NBA Cup, que ya ganaron Milwaukee Bucks (2024) y Los Angeles Lakers (2023). Para Nueva York, una de las franquicias históricas de la NBA, es el primer trofeo en las vitrinas del Madison Square Garden en Manhattan desde la liga conquistada en 1973. Además de la gloria deportiva, cada jugador de los Knicks recibirá un premio de 530.000 dólares, mientras que los de los Spurs deberán conformarse con 212.000 por cabeza

Jalen Brunson, MVP

Jalen Brunson fue elegido 'MVP' del torneo. Muy vigilado por los jugadores de los Spurs, aportó 25 puntos y 8 asistencias, tras haber firmado 40 en las semifinales contra los Orlando Magic y 35 en los cuartos de final frente a los Toronto Raptors. OG Anunoby fue el máximo anotador de Nueva York con 28 puntos y 9 rebotes. Towns firmó un doble-doble con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que los suplentes Jordan Clarkson y Tyler Kolek aportaron 15 y 14 puntos, respectivamente

San Antonio, a las puertas de la gloria

Los Spurs vieron cómo el trofeo y parte del cheque se les escurría de las manos cuando habían logrado lo más difícil: eliminar a los Lakers en los cuartos de final y a los todopoderosos Oklahoma City Thunder en las semifinales. Victor Wembanyama volvió a empezar el partido desde el banquillo, como hizo ante los Thunder, con la idea de Mitch Johnson de reservarlo para los minutos decisivos, pero ante los Knicks su presencia fue mucho menos explosiva.

El francés aportó 18 puntos y 6 rebotes, aunque se notó la falta de ritmo competitivo y cierta imprecisión en el tiro. El 'rookie' Dylan Harper fue el máximo anotador de los Spurs con 21 puntos y 7 rebotes, Stephon Castle firmó un doble-doble con 15 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes, mientras que De'Aaron Fox contribuyó con otros 16 puntos y 9 asistencias.