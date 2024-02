Mo Katir enciende las redes sociales tras ser suspendido y amenaza con correr para Marruecos

Mo Katir, la gran estrella del atletismo español, ha sido suspendido provisionalmente tras no pasar tres controles antidopaje en los últimos 12 meses. El actual subcampeón del mundo de 5.000 metros no estuvo localizable en tres ocasiones violando la normativa y siendo suspendido por ello.

El bombazo causó conmoción en el mundo del atletismo y el propio protagonista escribió varios mensajes en sus redes sociales, que posteriormente borró, y que han aumentado la polémica. Y es que el propio Mo Katir lamentaba en ellos que desde el año 2021 se le tacha de dopado en España, pese a que prefirió competir como nacional en lugar de por Marruecos, su país de nacimiento.

Mo Katir, suspendido provisionalmente tras no estar disponible para tres controles antidopaje El atleta, una de las grandes bazas de España en los Juegos Olímpicos de París, no ha estado disponible para 3 controles en el último año infringiendo las normas. 07 feb 2024 - 13:19

"Yo tengo que dar la cara como hago en la pista. Todo lo que se ha filtrado fue por mi decisión. Duele ver que desde 2021 algunas personas te llaman dopado en la cara. Duele verlo porque he preferido representar a ustedes, a España, en vez de mi lugar de nacimiento, Marruecos", escribió.

Además, defendió que nunca ha dado positivo en un control antidopaje a pesar de haber pasado más de un centenar en su carrera y asegura que lo que puede pasar es que España está en camino de quedarse sin un atleta de su nivel: "En 120 controles de la AIU jamás he dado positivo. Lo mío es un problema administrativo, sé que voy a salir de esto. Hay miles de atletas que no saben lo que es la app de la AMA de localización, y he tenido fallos injustos. Solo os vais a perder un gran atleta como yo. No quiero tomar decisiones por mi parte porque quiero mucho a este país y quiero seguir dando la cara por ellos. La AIU está haciendo su trabajo, es un problema administrativo, jamás he ido por el camino fácil".

Por último, suelta la bomba y apunta a que si todo sigue igual podría volver a cambiar de país: "Me estáis destrozando y solo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país en el que jamás me han querido y tenga que correr con ellos solo porque he tenido un fallo administrativo. Voy a desaparecer, cuando veáis que jamás he engañado y que todos los fallos que me ha puesto la AIU son injustos, aquí veré quién me quiere y quien no (adiós)".

Palo de Mechaal a Katir

Adel Mechaal, subcampeón del mundo de pista cubierta de 3.000 metros, declaró que la noticia "no es negativa, siempre es positiva", y calificó a la AIU como un "organismo independiente, serio y correcto". Mechaal también fue suspendido temporalmente en diciembre de 2016 por la entonces Federación Internacional de Atletismo (IAAF) -ahora World Athletics- tras un expediente abierto por la Agencia Española Antidopaje (AEPSAD) -ahora CELAD- por no estar localizable tres veces para pasar controles de dopaje en su momento, algo similar a lo ocurrido con Katir.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En julio de 2017 Mechaal anunció que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) estimó su recurso de apelación y anuló la sanción de un año que le impuso la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) por esos supuestos tres controles de dopaje fallidos. "Mi caso fue con la AEPSAD, ahora llamada CELAD, que trabajan horriblemente. Ojalá cambien y se cambie esa perspectiva porque nos quita credibilidad a todo el deporte español de puertas para fuera. Tener una agencia nacional que trabaje tan mal es malo para el atletismo español", confesó.