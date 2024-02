Kaká recibe una salvaje entrada de un famoso youtuber en un partido benéfico

Grandes estrellas retiradas del mundo del fútbol se unieron en un partido amistoso disputado en Qatar por Education Above All Foundation (EAA). Esta organización busca "transformar vidas a través de la educación". Kaká salió en las principales imágenes del encuentro benéfico, pero por una salvaje entrada que recibió por detrás sin venir a cuento por parte del famoso youtuber estadounidende IShowSpeed.

En el amistoso participaron grandes leyendas ya retiradas como el español David Villa, Roberto Carlos, el propio Kaká, Drogba o Arsene Wenger desde los banquillos. Al margen, de este indicente, que acabó con tarjeta amarilla, el partido benefico transcurrió con normalidad y hubo grandes goles como el del delantero asturiano, ex del Valencia y Barcelona, entre otros.

i think it’s time for me to retire from football