Julián Calero saca la cara por Bordalás y su estilo de fútbol: "Al que no le guste que vea otros partidos que hay mucha oferta"

El entrenador del Levante, Julián Calero, defendió este viernes el estilo de juego del Getafe, su rival el sábado en el Coliseum, y destacó que lo que hace el equipo madrileño es “competir muy bien y sacar muchos puntos” y que no tiene que justificar su fútbol ante nadie.

“El Getafe lo que hace es competir muy bien, sacar muchos puntos y ya quisiéramos nosotros tener sus puntos. Creo que es un ejemplo de lo que es sostenerse en Primera. Es un rival muy duro, que te castiga seguro porque castiga a todos. Parece que la gente menosprecia un poco ese tipo de juego que es competir bien, que a mí me gusta competir bien”, dijo Calero en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Hay que tener respeto por todas las formas de jugar y hay quien no respeta. En España gusta una forma de jugar a fútbol, ofensivo, combativo… pero no todo el mundo tiene que jugar así. El Getafe no tiene que justificar nada a nadie. Hace lo que hace muy bien, mantiene sus objetivos y el que no le guste puede ver otros partidos porque hay mucha oferta de fútbol”, añadió el entrenador del Levante.

El entrenador madrileño profundizó en su defensa del equipo que dirige Pepe Bordalás. “Se generan estereotipos sobre diferentes situaciones y ya no te los quitas hagas lo que hagas. El Getafe tiene su alma con sus jugadores y me parece fantástica. Vuelve a ser un equipo que es muy difícil de batir”, indicó.