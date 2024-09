El jugador del Atlético de Madrid que Gonzalo Miró pone en el punto de mira tras varios partidos: "Muy perdido"

En 'El Tertulión de Tiempo de Juego' se habló del partido entre el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid. Los del Cholo no se sintieron incómodos y, fiel a su estilo, trató de hacerse dominador del juego bajo el mando de Koke y suya fue la primera ocasión del partido, a los catorce minutos, cuando Abdul Munin despejó un balón hacía atrás, Julián Álvarez no acertó a controlarlo cuando lo tenía todo de cara y fue el portero, Augusto Batalla, el que acabó haciéndose con el esférico.

Mediada la primera parte, el Atlético pudo adelantarse cuando Julián Álvarez se sacó un latigazo cruzado desde el costado izquierdo que se estrelló en el larguero, levantando al público de sus asientos.

El gol hizo mella en el Atlético, que tuvo que realizar su primer cambio antes del descanso por lesión de César Azpilicueta. Le sustituyó José María Giménez.

LESIÓN DE AZPITLICUETA

Según ha comunicado este lunes el club rojiblanco en sus canales oficiales, Azpilicueta “sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, según han dictaminado las pruebas a las cuales se ha sometido el futbolista navarro” Todavía no se conoce el período específico de baja.

Este tipo de lesiones exigen en torno a tres semanas de recuperación, dependiendo de la dimensión de la rotura muscular y de la evolución del futbolista, por lo que, al menos, se perdería los cuatro choques previos al próximo parón de selecciones y estaría ya listo para la vuelta del mismo ante el Leganés, el próximo 20 de octubre.

“El defensa realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, informó el parte médico del Atlético.

la mala racha de julián álvarez

El Atlético de Madrid tiene muchas esperanzas puestas en su fichaje estrella, Julián Álvarez. El equipo madrileño hizo un gran esfuerzo económico. El club pagó 75 millones de euros más otros 15 en bonus.

Cordon Press Julián Álvarez

Son estas cifras las que hacen que los seguidores colchoneros se pongan nerviosos. El argentino tan solo lleva un gol en siete partidos -seis de Liga y otro de Champions-. A pesar de que las cifras no son las esperadas, en el vestuario colchonero todos defienden a Julián Álvarez. “Es un delantero que está jugando en su posición y no veo nada raro. Le doy minutos porque es un jugador muy importante para nosotros, tiene una gran jerarquía. No está llegando cara a gol como él quisiera. Le pasa lo mismo a Sorloth. Los goles van a llegar”, comentó Simeone.

gonzalo miró duda de julián álvarez

Gonzalo Miró, colaborador de 'El Tertulión', todavía no termina de confiar en Julián Álvarez. "A Julián yo le veo perdido, muy perdido", comentó. Además, Miró hizo una reflexión sobre su titularidad y el comportamiento del equipo: "Yo creo que las veces en las que es titular por lo que sea no suele ser cuando el equipo le da por ir a por los partidos. Hoy ha pasado en el primer tiempo, es un partido que hemos visto 100 veces en los últimos años ya, que el equipo se dedica a especular. Bueno, a veces sale bien, otras le sale mal".

Cordon Press Julián Álvarez

Aunque también admitió que "el primer tiempo el quien ha sido superior es el Rayo Vallecano" pero fue en "el segundo tiempo, pues ya cuando ha querido ir a por el partido. A lo mejor ha merecido más, pero ya no le ha dado tiempo".

