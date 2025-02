Tiempo de Juego desvela los secretos de la Isla de las Tentaciones: "Es totalmente intencionado"

José Carlos Montoya es ahora mismo, sin duda, uno de los hombres más famosos del mundo. La cara de este sevillano de 31 años ha recorrido las redes sociales de todo el planeta y su ya legendaria carrera por las playas de la República Dominicana ha sido parodiada por clubes de fútbol, estrellas de la NBA, la Fórmula 1, el US Open, Whoopi Goldberg... al grito de 'Montoya, por favor. Por favor, Montoya'.

El éxito de Montoya y la Isla de las Tentaciones

Montoya es la estrella más reconocible de la Isla de las Tentaciones, el reality de Mediaset que arrasa en televisión en España y que ha conseguido volverse viral en las redes sociales de todo el mundo gracias a él. Cinco parejas ponen a prueba su amor separándose y encerrándose durante alrededor de un mes en una mansión donde tendrán que vivir con la tentación encarnada en explosivas mujeres y esculturales hombres. ¿Podrán resistirse a sus encantos y abandonar juntos la experiencia o caerán en las garras de la tentación?

Mediaset Montoya, junto a Sandra Barneda antes de emprender su legendaria carrera.

El utrerano acudió a la isla junto a Anita, su pareja, con la que llevaba alrededor de un año. Ella cayó en la tentación con Manuel y él lo vio todo a través de una pantalla de televisión. Su carrera hacia la villa en la que se encontraban ambos para pedirle explicaciones, con Sandra Barneda, la presentadora, detrás suya intentando pararle, queda ya para la historia de la televisión.

Hablamos con juanra gonzalo

Por Tiempo de Juego ha pasado este domingo, el productor ejecutivo del programa. Juanra Gonzalo acaba de ser entrevistado por la BBC y explica que el éxito del espacio es tanto que en Inglaterra les han pedido los programas antiguos y les han preguntado cómo pueden hacer para conseguir esta temporada, que solo está disponible en España: "Lo quieren ver en todo el mundo", asegura.

"Este lunes tenemos un nuevo gran capítulo en el que van a pasar muchas cosas y por supuesto Anita y Montoya van a seguir siendo protagonistas, pero no solo ellos porque Tadeo y Stephany también han empezado con mucha fuerza y tenemos que ver qué pasa con Andrea y Joel. Hay mucho mambo", desvelaba Juanra Gonzalo sobre el próximo episodio.

Secretos del programa

A lo largo de los años han surgido muchas dudas sobre lo que ocurre en el programa y si está guionizado. Juanra Gonzalo asegura que "ni Penelope Cruz puede actuar así. Se ve perfectamente que las reacciones son reales. Por mucho que quieras mostrarlo y falsearlo es posible. Es verdad que ellos quieren ser famosos y conocidos. Van a la tele por algo", explica.

Telecinco La carrera por la playa de Montoya.

"Año tras año el equipo se esfuerza mucho en hacer cambios en la mecánica del programa para que no tengan el programa que ellos esperan para que todo sea distinto a lo de otros años", reconoce con el objetivo de desmontar sus ideas preconcebidas de lo que pueda pasar en esa edición. "Las primeras temporadas eran más sorpresa, ahora ya saben a lo que van, saben lo que se esperan, saben lo que es el programa y la repercusión que tiene", continúa.

Esta edición se grabó en septiembre, pero no se ha empezado a emitir hasta principios de enero. Una de las claves es mantener en secreto todo lo que ocurre y si las parejas siguen juntas o no después de la experiencia. Los concursantes respetan las cláusulas de confidencialidad y "se portan muy bien porque saben que si se desvela todo lo que pasa es perjudicial para ellos".

Captura Los concursantes ven las imágenes de lo que hacen sus parejas en una tablet.

"Hemos pasado un poco más de la mitad, quedan todavía unas cuantas semanitas", cuenta el productor ejecutivo de la Isla de las Tentaciones antes de dejar claro que no van a cambiar la famosa tablet de las hogueras por una televisión, como piden muchos de los seguidores: "Esa es la gracia, si lo ves a todo color en una gran pantalla ves todos los detalles. Si estás centrado en una cosa pequeña hay cosas que te parece que son y no son y te llevan al despiste. Es totalmente intencionado", argumenta el entrevistado que también bromea sobre Sandra Barneda a la que están "comparando con Verdeliss por lo que ha corrido este año".

Andrea Peláez y supervivientes

Juanra Gonzalo es también productor ejecutivo de otro de los grandes programas de Mediaset, Supervivientes. Andrea Peláez es muy fan de este reality y siempre ha dicho que era su sueño ir algún día por lo que Paco González ha intentado colarla como concursante: "Fue campeona de España juvenil, está fuerte para aguantar las pruebas", aseguraba el director de Tiempo de Juego.

Telecinco Logo del programa Supervivientes.

"Todo es hablarlo, empezamos pronto no sé si tienes planes", le decía Juanra recogiendo el guante lanzando por Paco González, que le recordaba como el espacio ya hizo ganadora del concurso a Maite Zuñiga, mujer de Maldini, hace años. "Basta de la broma porque me pongo a sudar. Si veo la posibilidad real me pongo nerviosa. Quiero ir, pero ya me he cagado", reconocía Andrea.

