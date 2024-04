Juanma Castaño expone el otro 'título' que gana el Real Madrid en El Clásico ante el FC Barcelona: "Oro puro"

Jude Bellingham, como en la primera vuelta en el Olímpico de Montjuic, volvió a ser determinante para dar la victoria al Real Madrid en el clásico ante el FC Barcelona, por 3-2, con un tanto en la prolongación y con ello dar jaque, casi mate, a la lucha por el título de LaLiga. Juanma Castaño ve, incluso, que hay otro 'título'.

El tanto de Bellingham al rematar un centro de otro de los grandes protagonistas del choque, Lucas Vázquez, en el 91 deja en la lona la pretensión del Barcelona de alargar la pugna. El 3-2 otorga once puntos de ventaja a la escuadra de Carlo Ancelotti con seis jornadas por disputarse. Matemáticamente, los de Xavi Hernández aún no pueden rendirse, pero sería un milagro.

Celebró el Santiago Bernabéu un triunfo con sabor a título ante el eterno enemigo. La recuperación de la corona liguera. Con el orgullo que siente el madridismo por la entrega de unos jugadores que, cuando no es con fútbol brillante, tiran de orgullo y una fe inquebrantable para alcanzar el éxito.

Con Lucas Vázquez ganándose la renovación en un partido para enmarcar, Vinícius decisivo hasta cuando rebaja el desequilibrio y el reencuentro de Bellingham con el gol en un momento clave. Once puntos de ventaja con 18 por disputarse. Una Liga sentenciada.

El Real Madrid en El Clásico

La diana del inglés, que no marcaba en LaLiga desde inicios de febrero, fue otra vez la recompensa para un equipo que no se rinde, que se vio dos veces por detrás en el marcador y que reaccionó en ambas para evitar una derrota que hubiera animado al Barcelona y le hubiera metido más presión de la deseada.

Los jugadores del Barcelona hablan con el árbitro Soto GradoCordon Press

El Barcelona, con Lamine Yamal como estandarte, se adelantó con una diana del danés Andreas Christensen a la salida de un córner y con un tanto de Fermín López, pero el equipo blanco reaccionó rápido por medio de Vinicius Júnior, de penalti, cometido por Pau Cubarsí sobre Lucas Vázquez, quien aprovechó un centro del brasileño para elevar una nueva igualada.

Como en tantos clásicos, hubo polémica. El Barcelona reclamó que no hubo penalti de Cubarsí, un gol de Lamine Yamal de córner que el VAR no pudo validar al no verse claramente en ninguna imagen que cuando Andriy Lunin sacó el balón este había rebasado completamente la línea, así como una roja al francés Eduardo Camavinga.

Nada de esto fue atendido por el colegiado y el clásico se encaminó a un final vibrante, ya sin actores presuntamente estelares como Vinicius, Toni Kroos, Robert Lewandowski o Raphinha en el campo, con ambos equipos tratando de dar la puntilla. El que la dio, como en Barcelona, fue Bellingham. El Real Madrid tiene la liga atada.

"Oro puro"

"Tiene una lectura muy buena para el Madrid", comenzaba su análisis Juanma Castaño, "aparte del título, evidentemente que es lo más importante, la otra lectura es que tiene vía libre, cabeza despejada para preparar la semifinal del Bayern". El presentador de El Tertulión de Tiempo de Juego hacía hincapié sobre esta circunstancia.

MADRID, 21/04/2024.- Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria del equipo tras el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona, disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/Juanjo Martín

Para Juanma Castaño, "es que esto es... Esto es oro puro para el partido del viernes": Por ejemplo, el viernes cuando vaya a Anoeta. Me imagino que reservará muchos titulares y el Real Madrid saldrá con un equipo, ya lo verás, súper competitivo". Todo hace pensar que este título de LaLiga ya es para los merengues.