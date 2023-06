Juanma Castaño deja clara su opinión sobre la importancia de Guardiola en la historia del fútbol

Pep Guardiola cerró el debate este pasado sábado. El técnico catalán conquistó su tercera Liga de Campeones como entrenador yla primera a los mandos del Manchester City. El entrenador suma en total 35 títulos en 15 años en los banquillos de Barcelona, Bayern de Munich y citizens. Y su influencia en el "nuevo" fútbol es indiscutible.

En el banquillo azulgrana ganó 2 Ligas de Campeones, 3 Ligas, 2 Copas del Rey 3 Supercopas de España, 2 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa. En el Bayern conquistó 3 Bundesligas, 2 Copas de Alemania, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa. Y en Inglaterra, por el momento, lleva 5 Premier Leagues, 2 COPAS, 2 Supercopas, 4 Copas de la Liga y 1 Liga de Campeones.

Su llegada al Barcelona en la temporada 2008-2009 provocó un cambio. Pasamos de ver a equipos atacar velozmente a ver conjuntos adueñarse del balón para buscar el ataque a través de largas posesiones. Y lo realizó potenciando a jugadores como Iniesta y Xavi, los famosos bajitos, en el Barça. En Alemania sus pilares fueron Kroos, Xabi Alonso y Thiago Alcántara. Y en Inglaterra son Kevin De Bruyne, Gundogan y, ahora, Rodrigo. Y siempre ha conseguido potenciar y exprimir las virtudes de todos y cada uno de ellos, cumpliendo así uno de los principales objetivos de un entrenador. Hizo de Xavi e Iniesta los mejores del mundo y ahora ha conseguido convertir a Rodri en el mejor jugador de la Liga de Campeones.

La opinión de El Tertulión de Tiempo de Juego

Este sábado en el Tramo final de Tiempo de Juego el debate estuvo totalmente abierto, pero en El Tertulión parece que todos están de acuerdo. "Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la historia".

Manolo Lama fue el primero en destacar la labor de Guardiola en los banquillos: "Lo que más me gusta de Guardiola es que hace trabajar a todos sus jugadores, sean estrellas o no. No hay ni un jugador que no trabaje".

David Albelda quiso resaltar la importancia del entrenador del City en cada equipo al que ha dirigido: "Aunque quitemos los títulos, se ve la influencia que tiene Guardiola en los equipos y lo ha hecho en el Barça, el Bayern, el City...".

"Muchos estarían esperando a Guardiola si no gana", fueron las palabras de Antonio Ruiz.

Siro López, reconocido Mourinhista, estuvo de acuerdo con la opinión de todos los tertulianos: "No soy gilip....No voy a quitarle ningún mérito a Guardiola. No me hace falta que ganara la Champions, él está por encima del bien y del mal, no tiene que demostrar nada". Escucha la opinión de Juanma Castaño y todos los tertulianos de El Tertulión.