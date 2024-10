Juanma Castaño resalta el importante cambio entre los aficionados del Atlético de Madrid con Simeone: "Lo noto"

El Atlético de Madrid dijo adiós a la Liga en la 11ª jornada después de perder 1-0 ante el Betis y quedarse a diez puntos del liderato del Barcelona. Esta es la primera derrota que sufren en Liga y ya no queda ningún equipo invicto. Los rojiblancos pudieron este domingo colocarse a un solo punto del Real Madrid, que cayó 0-4 ante el Barcelona en el Santiago Bernabéu, pero no solo no aprovechó esa oportunidad, sino que ahora ve cómo varios equipos se acercan a su puesto de Champions League.

El equipo de Simeone volvió a dejar una mala imagen y ya son varios los partidos en los que ha ocurrido esto. En esta ocasión, el Betis solo ganó 1-0 pero después de mandar dos balones a los palos y de disparar en veinticuatro ocasiones. Especialmente en la primera parte, los béticos dejaron vivos al Atlético porque fueron continuas las ocasiones de gol pero sin puntería. En la segunda parte, fueron los rojiblancos los que tuvieron incluso la oportunidad de empatar, pero Correa mandó dos disparos al palo.

EFE SEVILLA, 27/10/2024.- Los jugadores del Betis celebran el primer gol del equipo andaluz durante el encuentro correspondiente a la jornada 11 de Laliga EA Sports que disputan hoy domingo Betis y Atlético de Madrid en el estadio Benito Villamarin, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz.

El Atlético de Madrid llegaba al Villamarín tras caer derrotado 1-3 ante el Lille en la 3ª jornada de la Champions League. En ese partido, el Atlético logró adelantarse en el marcador pero vio cómo le remontaban con un polémico penalti. A pesar del error del árbitro, los de Simeone no fueron capaces de ganar a un equipo que llegó al Metropolitano con ocho bajas y con un once inicial con varios suplentes. Y ante el Betis no pudo empezar peor porque una jugada de Abde por la izquierda acabó con un gol en propia parte de Giménez. A partir de ahí, el extremo fue el gran protagonista del partido con varias ocasiones de gol que no logró materializar, pero que volvió loco a la defensa rojiblanca.

La derrota deja al Atlético en cuarta posición con 20 puntos y solo dos por encima del Betis y de Osasuna, que logró la victoria ante la Real Sociedad. Además, este lunes se enfrentan Mallorca y Athletic de Bilbao, que se encuentran a solo tres puntos del Atleti.

simeone se echa la culpa de la derrota

Tras el partido, Simeone habló en rueda de prensa de su responsabilidad en la dura derrota del Atlético: “Con su gol, con un poco de fortuna -en propia puerta de Giménez a los cuatro minutos-, crecieron en entusiasmo y no pudimos hacer el gol que imaginábamos. No nos asociamos, la preparación del partido por parte del entrenador no fue buena. No le di a los jugadores lo que necesitábamos. El responsable siempre es el entrenador”.

EFE Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, da órdenes desde la banda

Simeone, que destacó que en la primera parte el adversario "fue muy superior", apuntó que “en la segunda parte el partido fue diferente, más de ida y vuelta" y que tuvieron "alguna opción que no se pudo concretar”, y subrayó que el entrenador debe tener una idea que los jugadores sepan representar" y que este domingo no han "representado" lo que le "gusta".

"Tengo claro lo que hay, donde hay que trabajar, tengo claro que el fútbol es trabajo y cuando uno no logra encontrar esa naturalidad en el juego y en el trabajo continuo se sufre", argumentó el argentino, quien también valoró el juego del adversario y dijo que no le "sorprendió".

"El Betis es un equipo que viene creciendo y está mejorando en defensa. En la primera parte, el 1-0 era corto para ellos. No pudimos hacer más", insistió.

juanma castaño y el futuro de simeone

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE y del Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego, habló del cambio de tendencia que hay entre la afición rojiblanca: "Sinceramente, cada vez noto más respuesta contra Simeone dentro de la afición del Atlético de Madrid. Yo noto que hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que creen que con otro entrenador este equipo estaría mejor ahora mismo".