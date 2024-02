Juanma Castaño aclara la gran diferencia del gol de Modric con el anulado al Leipzig: "Nada que ver"

El Real Madrid logró este domingo una victoria muy importante que le hace mantener la distancia de ocho puntos con el Barcelona, que este sábado consiguió ponerse a cinco tras ganar al Getafe 4-0, y a la espera del partido que jugará el Girona contra el Rayo Vallecano. Aunque los catalanes consigan la victoria, los blancos estarán tranquilos porque seguirán, como mínimo, seis puntos por encima de ellos.

Luka Modric fue el gran protagonista en el Santiago Bernabéu, después de saltar al terreno de juego en el minuto 74 y marcar el gol de la victoria en el 81'. El jugador croata, historia del club, no está contando prácticamente nada para Ancelotti pese a las numerosas bajas que sufre el equipo. Aunque en el partido de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano el croata fue titular, este fin de semana volvió al banquillo. Siete minutos después de entrar al campo, Valverde realizaba un centro al área que despejaba de cabeza la defensa sevillista y Modric recogía el balón y hacía un gran disparo pegado al palo izquierdo de Nylan y que suponía el definitivo 1-0.

El gol llegaba con polémica porque en el centro del Valverde, Rüdiger se encontraba en un claro fuera de juego pero al no participar en la jugada ni hacer ni un amago de buscar la pelota, el gol acabó subiendo al marcador después de haber sido revisado por el VAR.

La comparación con el gol anulado al Leipzig

Después del partido, hubo muchas quejas por concederse el gol por compararlo con el tanto anulado al Leipzig en el partido de ida de octavos de final de la Champions League. Ese partido comenzó con una jugada muy polémica en la que el equipo alemán se adelantó con un gol de Sesko tras el rechace en un córner y una segunda jugada en la que la defensa blanca se despistó y permitió el remate del delantero a placer. El ariete no estaba en fuera de juego, debido a que Rodrygo le habilitaba, pero uno de sus compañeros, que contacta con Lunin por la espalda durante esta segunda jugada, sí lo estaba. El partido lo acabó ganando el Real Madrid con un golazo de Brahim, que hace que los blancos lleguen como claros favoritos al partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo miércoles 6 de marzo.

En esa jugada, Lunin dijo tras el partido que "Hay un córner; lo despejo con el puño, pero un jugador estaba conmigo sin disputar el balón y me molestaba. Se puede interpretar como una falta. Después remata un jugador desde la frontal. Di un par de pasos adelante y ha dado fuera de juego. Yo creo que sí me molesta".

Este gol de Modric no fue la única polémica del Real Madrid - Sevilla ya que en la primera parte, el árbitro anuló un gol a Lucas Vázquez por una falta previa de Nacho sobre En-Nesyri en el comienzo de la jugada. A pesar de que Díaz de Merda dio por válido el tanto, el VAR le llamó para que lo revisara y, finalmente, acabó señalando esa falta inicial y anulando el gol del lateral madridista.

Juanma Castaño señala la diferencia de las dos decisiones

En el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego, Manolo Lama quiso comparar el gol anulado al Leipzig y el concedido a Modric: "No entiendo a la gente que dice que estaba bien anulado al Leipzig y hoy bien concedido. Para mi, los dos son goles. El jugador del Leipzig le pone el antebrazo a Lunin".

Juanma Castaño quiso aclararle a Manolo Lama que no tenía razón porque son dos jugadas muy diferentes: "no tiene nada que ver la jugada. Le empujan a Lunin y el que empuja está en fuera de juego. No tiene nada que ver la acción, Rüdiger no participa en absolutamente nada de la jugada".