Joseba Larrañaga y el nuevo récord de Alcaraz tras superar a Nadal, Federer y Djokovic: "Rompe registros"

Carlos Alcaraz, con su triunfo de este domingo ante el australiano Alex de Miñaur en la final del ATP 500 de Queen's, además de recuperar el número 1 del tenis mundial ya puede decir a sus 20 años que es campeón en tierra batida, en pista dura y ahora también en hierba.

Y anoche, en el Tertulión de Tiempo de Juego hablamos de esta nueva victoria del tenista murciano, entre todos los temas de actualidad de este domingo como la plata europea en el Eurobasket femenino o el agónico ascenso del Eldense a LaLiga Smartbank ante el Real Madrid Castilla.

Con este nuevo triunfo, Alcaraz ha batido un récord de precocidad y en el Tertulión de Tiempo de Juego, Joseba Larrañaga se hizo eco de este nuevo hito del número 1 del tenis mundial: "Sigue rompiendo registros".

Este acontecimiento llega a pocos días del comienzo de un nuevo Gran Slam como es el de Wimbledon que es sobre hierba, la misma superficie en la que Alcaraz acaba de lograr su última victoria. Así valoraba el equipo del Tertulión las opciones de Alcaraz para Wimbledon.

"Significa mucho para mí. Ser capaz de ganar un torneo tan increíble en mi primera participación es fantástico. Saber que soy capaz de jugar a buen nivel en hierba es positivo, ganar cualquier torneo es especial", dijo el murciano después de ganar en la final al australiano Alex de Miñaur (6-4, 6-4).

"Las opciones no cambian demasiado. Novak viene a jugar a Wimbledon. Ahora me siento mejor que al comienzo de la semana, eso es evidente. Por supuesto, recuperar el número uno antes de Wimbledon te da un extra de motivación. Pero no cambia en exceso jugar en Wimbledon como uno o como dos", terminó.

Cabe destacar también otro dato importante sobre la dimensión de Carlos Alcaraz ya que las únicas finales perdidas por el murciano hasta ahora fueron las de Umag y Hamburgo en 2022 y la de Río en 2023.