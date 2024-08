José Quiles muestra su enfado tras quedarse sin medalla: "El único que quería pelear he sido yo"

El boxeador español José Quiles cayó este viernes en el ring en los Juegos Olímpicos de París 2024 por decisión unánime (5-0) ante el uzbeko Abdumalik Khalokov en los cuartos de final de la categoría de -57 kilos de boxeo.

Jose Quiles, en Tiempo de Juego

Al término del combate, el boxeador de Elda mostró su enfado ante la decisión arbitral: "Se ha visto en el ring, el único que queria pelear he sido yo".

"A partir del segundo asalto no ha hecho nada, no sé qué veía el árbitro, no quería pelear", analizó Quiles en el micrófono de Joseba Larrañaga.

Abdumalik Khalokov, rival de Quiles, es el actual campeón del mundo, y preguntado por si cree que eso ha tenido algo que ver por los jueces, el boxeador no se ha cortado al apuntar que "pensaba que no iba a pesar, pero ha pesado".

Después, en conversación con Jaime Ugarte, experto de boxeo de la Cadena COPE, siguió con su indignación por el papel del uzbeko: "No tiraba golpes, no le decía nada el árbiotro, ha sido desquiciante".