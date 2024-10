José Mourinho fantasea con la posible sanción al Manchester City: "Que preparen mi dinero"

El fútbol ha querido que José Mourinho, hoy en las filas del Fenerbahçe, se vuelva a enfrentar a uno de sus ex equipos: en este caso, el Manchester United.

Mourinho se acuerda con cariño del equipo que dirigió durante dos temporadas y media (2016 a 2018), con el que consiguió una Europa League y terminaron segundos en la Premier League, en una temporada en la que el campeón fue el Manchester City.

Sin embargo, la sanción que planea sobre el club 'citizen' por varias irregularidades, hace que Mourinho se frote las manos.

En la rueda de prensa previa al partido, ha fantaseado, en tono divertido, lo que podría beneficiarle si al final al City le cae una sanción importante.

"Pues creo que todavía pueden darnos por ganadores de aquella Liga y al final castigan al Manchester City. Y tendrán que pagarme el bonus y darme el dinero", bromeó.

"Me fui sin rencor y les deseo lo mejor", deseó Mourinho desde la sala de prensa al equipor de los 'red devils'. "Si las cosas no están yendo genial, no es algo que me haga feliz, pero ni tengo tiempo ni tiene sentido para mí estar pensando en lo que pasó y en lo que pasa allí", comentó.

EL MANCHESTER CITY SIGUE CON SU CURSO

El equipo que entrena Pep Guardiola sigue con su curso normal, en lo que van tomando forma las supuestas 115 infracciones de las que se le acusa por diversas irregularidades.

En caso de quedar como culpable, las sanciones que se derivan pueden ir desde la deducción de puntos hasta el descenso administrativo o la privación de alguno de los títulos ganados en los periodos por los que se le investiga.