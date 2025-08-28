Jorge Vilda aclara la polémica de las puertas abiertas de las habitaciones de las jugadoras: "Hacíamos ronda y dábamos las buenas noches"

Jorge Vilda llevó a España a conquistar el Mundial 2023 de fútbol femenino, pero salió por la puerta de atrás tras el estallido del caso Rubiales. Ahora, como entrenador de Marruecos, ha sido entrevistado por Josep Pedrerol en su sección de videoentrevistas llamada El Cafelito. En esa charla Vilda habla de una de las mayores polémicas de su etapa como seleccionador y que fue desvelada por Jenni Hermoso: Las puertas abiertas en las habitaciones.

A la pregunta de si es muy controlador, contesta que es “muy exigente” y pasa a hablar de la polémica de las puertas: "Eso es de lo que más daño ha podido hacer, es algo que me pregunta la gente o que se ha quedado ahí. Y que se deslizó, o sea que no se dijo directamente o en un documental alguna dijo algo... Soy exigente, yo me considero un entrenador exigente”, arranca.

"Hay tres pilares básicos, que son la alimentación, el entrenamiento y el descanso. La alimentación estaba controlada con nutricionistas, con cocineros, etc. El entrenamiento por nosotros. Y luego el descanso. Y entonces no es cierto que las puertas tuvieran que estar abiertas, las puertas estaban entornadas con el pestillo echado para que al final del día, pues yo con el doctor o con la fisio o con quien fuera, dábamos las buenas noches a las dos jugadoras, que en aquel entonces estaban de dos en dos en las habitaciones... Buenas noches y hasta la mañana siguiente no se abría. Fin", explica sobre lo desvelado por Jenni Hermoso.

EFE Jorge Vilda llevó a España a ganar el Mundial 2023

Ante la insistencia de Josep Pedrerol, Jorge Vilda acaba reconociendo que hacía una ronda para saber si las jugadoras estaban en la habitación, pero que nadie se había quejado sobre ello antes: "Correcto y no hubo ningún problema nunca, en 17 años. Bueno, 17 años no porque los últimos 5 no se hizo, los últimos 12. Si eso llegó a molestar a mí no se me dijo. Eso sale después cuando las capitanas hablan con el presidente y le piden mi destitución", finaliza.