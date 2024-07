Jorge Martín vence con autoridad el Sprint y abre una brecha de 15 puntos con Bagnaia

El italiano 'Pecco' Bagnaia supo encontrar el hueco por el interior para superar tanto a Jorge Martín como a Miguel Oliveira en la salida de la carrera corta, prevista a quince vueltas, aunque 'a priori' parecía que iban a estar por delante de él, como también el español Marc Márquez, que en el primer parcial ya había recuperado tres posiciones desde el decimotercero de la formación de salida.

Completado el primer giro, Jorge Martín consiguió superar a Oliveira para ponerse tras la estela de Bagnaia, que desde la cuarta posición, segunda línea, no tardó más de 200 metros en ponerse líder. Martín intentó superar a Bagnaia en la apurada de frenada de la primera curva del circuito en la segunda vuelta, pero se 'coló' lo justo para que el italiano mantuviese la primera posición, aunque en unas cuentas curvas lo volvió a intentar y esta vez sí se puso líder el piloto de San Sebastián de los Reyes.

