Jorge Martín le gana la batalla de la pole a Bagnaia

El piloto español Jorge Martín (Ducati) ha logrado este sábado la 'pole position' para las carreras de MotoGP en el Gran Premio de Austria, undécima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante del italiano Francesco Bagnaia (Ducati), su gran adversario por el título, y del también español Marc Márquez (Ducati), que fue tercero algo más lejos de los dos grandes aspirantes.

El de San Sebastián de los Reyes fue el más rápido sobre el trazado de Red Bull Ring con un gran tiempo de 1:27.748, pese a disputar la sesión de Q2 con un corte en un dedo que, de momento, no le ha limitado para ser el más veloz. Por delante Bagnaia, a un punto en la general del Mundial, y que se quedó a algo más de una décima, mientras que Marc Márquez, en primera línea por primera vez desde Mugello, se quedó más lejos, a más de medio segundo.

?? @88jorgemartin obliterates a new all-time lap record and puts it on pole with a 1:27.748! @PeccoBagnaia and @marcmarquez93 will fire from the front row tomorrow ?? #AustrianGP ???? pic.twitter.com/9h6AuRL7mX

'Martinator' firmó su vuelta por la 'pole' cuando restaban apenas tres minutos de sesión, el primero en bajar de la barrera de 1:28, metiendo presión a un 'Pecco' que queda tocado y deberá buscar los límites para superar al madrileño en la carrera al sprint. El turinés fue el primero en marcar el mejor crono, pero supo que no sería suficiente y regresó rápido al trazado, aunque ya incapaz de superar el único intento de Martín. Más complicado lo tendrá un Márquez que completó ese pleno de Ducati en la primera línea y que intentará luchar con los otros dos, que demostraron estar un paso por delante.

That was more than good enough for pole! ????@88jorgemartin stormed into the 1:27.748 with a new record ??#AustrianGP ???? pic.twitter.com/2cZjlbmbAg