Jorge Martín bate el récord de Sachsenring y se lleva la 'pole'

Martín paró el crono en 1:19.423, con el que batió en casi dos décimas de segundo el anterior récord, 1:19.622, que logró en la primera jornada del viernes el español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) fue el primer referente en la clasificación inicial, con Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) con evidentes molestias en su costado derecho tras la caída del viernes y que tuvo que ser infiltrado por la mañana a 161 milésimas de aquél en el primer 'time attack' de la Q1.

Tras un primer paso por sus talleres, Marc Márquez volvió a salir a pista con el resto del grupo de la primera clasificación, en la que muchos pilotos buscaban, precisamente, la rueda del ocho veces campeón del mundo, que no quería que nadie siguiese su estela, algo que sí consiguió Raúl Fernández, que fue el último en salir a pista, y en solitario.

Fourth pole of the season for @88jorgemartin as he shatters Maverick's lap record! ??



The @TrackhouseMoto duo secure a historic front row with @_moliveira88 in 2nd and @25RaulFernandez in 3rd ??#GermanGP ???? | REPORT ??https://t.co/qWx8RFUvx4