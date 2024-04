Jorge Lorenzo reta a Dani Pedrosa a un combate de boxeo: "Dime día y hora"

Jorge Lorenzo ha sorprendido en sus redes sociales con un vídeo retando a Dani Pedrosa a un combate de boxeo. El expiloto y tricampeón del mundo de MotoGP ha desafiado al que fuera uno de sus grandes rivales dentro y fuera del asfalto.

?? ¡@lorenzo99 reta a un combate de boxeo @26_DaniPedrosa!



?? "Hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos, tanto dentro como fuera de la pista"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/N1FRdWXJRG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 24, 2024

"Estos días he empezado a entrenar boxeo y como hace 15 años tuvimos nuestros más y nuestros menos, se me ha ocurrido un reto. Un combate de boxeo a puerta cerrada", ha sido el mensaje lanzado por Jorge Lorenzo en un vídeo en el que aparece con guantes y golpeando un saco.

La respuesta de Dani Pedrosa no se ha hecho esperar y ha aceptado. "He pensado que es una idea bastante loca, pero ahora mismo me encuentro en forma y no voy a negar que la tentación de darte un par de h****** es bastante importante. Acepto tu reto. Dime día y hora para vernos en el ring", ha sido la contestación.

La supuesta pelea, según ha dicho el propio Jorge Lorenzo, se emitiría en su canal de Youtube, 'Duralavita'. Proyecto que el balear anunció el pasado mes de marzo y en el que analiza la actualidad del motociclismo en un pódcast.