Jorge Lorenzo se compra una noria en un pueblo turístico de Italia y le estafan 200.000 euros

Jorge Lorenzo ha sido campeón del mundo en cinco ocasiones (2 en 250 cc y 3 en MotoGP). En la actualidad trabaja en DAZN como comentarista del Mundial de motociclismo y sigue muy ligado al mundo que le hizo famoso y millonario.

Esta semana el piloto mallorquín ha desvelado un episodio relacionado con su faceta de empresario que le ha hecho perder una gran cantidad de dinero. Y es que Jorge Lorenzo ha asegurado en el programa ‘Dentro la notizia’ de Canale 5, que ha sido víctima de una estafa tras comprar una noria en la localidad de Vieste, situada en la provincia italiana de Foggia.

Lorenzo explicó que tras invertir 1’4 millones de euros en comprar la atracción de este pueblo turístico firmó un contrato de alquiler de 4 años de duración con una sociedad que, afirmó, ha incumplido todas sus obligaciones de pago: “Por desgracia, me fié de una persona equivocada en términos de inversión, lo consideraba un amigo”.

En dicho contrato aparecía el pago mensual de una cantidad, pero desde el primer problema ha sufrido problemas para cobrar: "El pacto era que durante esos cuatro años de alquiler él debía darme una cuota mensual, que empezó a entregarme tarde y mal, y cada vez más tarde. El último dinero que recibí fue en septiembre de 2024, exactamente hace un año. En todos estos meses en los que no me ha pagado, su deuda asciende a más de 200.000 euros”, ha reconocido un Jorge Lorenzo que ha emprendido acciones legales “tanto por lo civil como por lo criminal”.

"Cuanto más tiempo pasa, más se devalúa la noria, cada día que pasa", finalizó el piloto que también ha lamentado que la empresa que gestiona la noria sigue usando su nombre e imagen a modo de promoción en las redes sociales.