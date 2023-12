Jonny, apartado del Wolverhampton por un violento 'incidente' en un entrenamiento

Jonny Otto ha sido apartado de los Wolves por agredir con un codazo en un entrenamiento a Tawanda Chirewa, un juvenil del equipo, escupir a un miembro del cuerpo técnico y llegar a romper un televisor, tras ser expulsado del entrenamiento. El conjunto inglés emitió un comunicado de su director deportivo el pasado viernes en el que aseguraron que el futbolista español quedaba fuera de los planes del equipo hasta finales de enero por este "incidente".

El canterano del Celta de Vigo llegó a jugar seis temporadas y 221 partidos con el conjunto gallego. El defensa fue fichado por el Atlético de Madrid (siete millones de euros), cedido y revendido al Wolves por 20 millones de traspaso en 2019. En seis temporadas en el equipo inglés, el de Pontevedra ha acumulado un total de 134 encuentros disputados, siendo titular en 118.

Sporting director Matt Hobbs confirms the club's position on Jonny, after a decision was made this week.



