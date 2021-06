Jon Rahm, en Tiempo de Juego: "Sería un orgullo poder dar a España una medalla de oro en los Juegos Olímpicos"

Jon Rahm se convirtió el pasado domingo en el primer español en conseguir el US Open de golf, convirtiéndose así en nuevo número uno del mundo en este deporte. Seis días después de ese triunfo, el vasco ha concedido una entrevista a Joseba Larrañaga en Tiempo de Juego.

?? Revive el momentazo en el que @JonRahmpga se proclamó campeón del @usopengolf



?? ¡Así reacciona a la narración de @agarciamuniz en @tjcope!



?? "Mira que es difícil hacer un deporte como el golf entretenido en la radio... y lo hicisteis" pic.twitter.com/YmppAhrQQ5 — Tiempo de Juego (@tjcope) June 26, 2021









“Creo en el karma y sabía que algo especial iba a pasar este año, lo noté en el primer golpe que di en el US Open”, desveló el de Barrika. “No he procesado aún el triunfo, estoy en ello”, ha reconocido Rahm, quien se ha tomado esta semana de descanso antes de preparar el British Open de golf.

Un triunfo que ha llegado tras haber pasado un momento complicado, después de haber tenido que abandonar el Torneo Memorial al haberse contagiado de coronavirus. “Cuando pasó lo del COVID, yo era consciente de que eso podía pasar, no le eché la culpa a nadie, vivimos en una pandemia y me pasó a mí, lo acepté y ya está. A mí me preocupaba mi familia”, ha reconocido.

Su hijo Kepa, su gran apoyo

Jon Rahm ha sido padre hace apenas dos meses. Desde entonces, su hijo Kepa se ha convertido en un apoyo e, incluso, su sola presencia le ha ayudado en momentos difíciles. “Hubo un cambio desde la tercera ronda del PGA, terminé la vuelta el tercer día y estaba enfadado pero después de ese día miré a Kepa y me dije “Sé que he sido un ejemplo para muchos niños pero no de manera directa y para este, al menos, sí que lo tengo que ser’”. dijo.

"En ese momento que le mire me di cuenta y al día siguiente jugué la mejor vuelta que he jugado en toda mi carrera", ha revelado.

?? @JonRahmpga, en @tjcope



?? "A veces me enfado y hago cosas en el campo de las que me avergüenzo. He tenido que aceptarlo y saber que puedo cambiar"



???? "Mi hijo me ha ayudado en eso. Tengo mayor serenidad en el campo"



?? "Debo ser el mejor ejemplo posible para él" pic.twitter.com/lz9JsFYVdl — Tiempo de Juego (@tjcope) June 26, 2021









Los Juegos Olímpicos, en el punto de mira

El futuro más inmediato de Jon Rahm pasa por participar en el British Open. “Saldré a ganar el British Open, lo haré o no, pero yo voy a ganar”, ha dicho.

Tras esta prueba, el de Barrika representará a España en los Juegos Olímpicos, un torneo que le hace mucha ilusión. “Sería un orgullo poder dar a España una medalla de oro en los Juegos Olímpicos”, ha asegurado.

?? @JonRahmpga, ganador del @usopengolf, en @tjcope



???? "Sería todo un honor y orgullo poder darle a España una medalla de oro en golf"



???? "Es para lo que voy a los Juegos Olímpicos" pic.twitter.com/wGL7RPnCMJ — Tiempo de Juego (@tjcope) June 26, 2021





Su abuela Miren, su gran admiradora

El lunes pasado, la abuela de Jon Rahm,Miren, estuvo charlando con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE sobre su nieto. Una entrañable entrevista que terminó con la promesa de su abuela: participar junto a su nieto en un programa de El Partidazo de COPE en octubre en Madrid.

? ¡Un crack dentro y fuera de los campos de golf!



????‍?? @JonRahmpga muestra el orgullo que siente por su abuela Miren



??? "Pocas personas de su edad tienen la energía que tiene ella. Nunca nos ha dejado ver si algo iba mal, es admirable" pic.twitter.com/YlEXKEV2CO — Tiempo de Juego (@tjcope) June 26, 2021