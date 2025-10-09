Jon Rahm arranca en Madrid lejos de los líderes y peleado con el viento: "Si juego mal no disfruto en ningún lado"

El golfista español Jon Rahm no tuvo el inicio de Open de España soñado al necesitar 72 golpes para terminar sobre par (+1) la primera jornada en el Club de Campo Villa de Madrid, lejos de una cabeza donde asoma el joven español Ángel Ayora (-4).

El vasco vivió un estreno frustrante, en especial por las rachas de viento que incomodaron su partido junto a Ángel Hidalgo, defensor del título, y el irlandés Shane Lowry. La única alegría que se llevó Rahm, y que pudo también brindar a la mucha afición que le siguió, fue un 'eagle' en el 14, pero el resto fue sufrir.

Además, los golpes que escaparon de ese viento en los primeros nueve hoyos no logró aprovecharlos en forma de 'birdies'. Así, las corbatas en dos hoyos y las bolas al incómodo 'rough' terminaron de torcer el gesto del español. Cuando Rahm llegó al último del día, el nueve, no quiso ni escuchar los aplausos del público, contrariado por una mala toma de contacto que le obliga a remontar.

El de Barrika terminó con un doloroso 'bogey' más y ese +1 que, a falta de que acabe el jueves, complica sus opciones de un cuarto Open de España y superar los tres de Severiano Ballesteros como récord en la era del Circuito Europeo. La mañana dejó un coliderato entre el inglés Marco Penge y el francés Frederic LaCroix, con -5, mientras que el español Ángel Ayora confirmó sus intenciones en su regreso al Open como profesional.

El malagueño, 'rookie' del DP World Tour pero el mejor español de la Race to Dubai, se levantó de un 'doble-bogey' con increíble madurez, a sus 21 años pero dando pasos de gigante, y en los segundos nueve hoyos firmó tres 'birdies' y un 'eagle'. Con -4, Ayora se postula como baza local a suceder a su paisano Hidalgo.

El vigente campeón, como Rahm, padeció con viento que les desvió más de un 'swing', pero con algo más de acierto y fortuna logró terminar en -1. Alfredo García Heredia (-3), Josele Ballester (-1) y Luis Masaveu (-1) son los otros españoles que ganaron al recorrido madrileño para acudir al viernes bajo par.

jon rahm, muy contrariado

"Mi pelea ha sido más con el viento. No siento que haya jugado muy mal, el 'swing' lo he sentido bastante bien y no he conseguido acertar con el viento. Ha sido un día frustrante en ese sentido", apuntó ante los medios un Rahm que, durante gran parte de la jornada, escenificó esa mala suerte con más de un enfado.

EFE Jon Rahm no tuvo en debut cómodo en la primera jornada en Madrid.

Por otro lado, Rahm también recordó que solo es el primer día y que sus opciones de estar en la pelea del domingo están intactas. "Mañana es otro día. Me fastidia tener un día así tan duro, quitando el 14 no les he dado mucho para animar. Hay cuatro días por algo. Si vas a tener un mal día que sea el primero y poder remontar", dijo. "Me imagino que no regarán y a ver si puedo tener un buen día mañana y ponerme en una posición medio buena y acercarme poco a poco. No he jugado tan mal. A ver si tengo un poco de suerte mañana. Si juego mal no disfruto en ningún lado", añadió después de no aprovechar jugar en casa y con mucho público siguiendo su debut.