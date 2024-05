El Joker sigue siendo el mejor villano de la NBA

El pívot de los Denver Nuggets Nikola Jokic ha sido elegido 'Jugador Más Valioso' (MVP) de la Fase Regular de la NBA por tercera vez en su carrera, por delante del base canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) y el esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), segundo y tercero, respectivamente.

De este modo, el jugador serbio se sitúa como el noveno de la historia con más reconocimientos de 'MVP', igualando a mitos Larry Bird, Magic Johnson y Moses Malone con tres galardones tras los conquistados en 2021 y 2022. El balcánico, a sus 29 años, está a solo un reconocimiento más de LeBron James y Wilt Chamberlain, a dos de Michael Jordan y a Bill Russell, y a tres de Kareem Abdul-Jabbar, que es el jugador con más 'MVP' de la historia, con seis.

Luka Don?i? officially finishes 3rd in the NBA MVP voting with 4 1st place votes, 36 2nd place votes and 50 3rd place votes… #OneForDallas pic.twitter.com/dJl4ejoW0a

En la votación, Jokic se llevó 926 puntos del jurado, y superó ampliamente a Gilgeous-Alexander con 640, y a Luka Doncic con 566. El 'Top 5' lo cerraron el dos veces 'MVP' Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks) y el base Jalen Brunson (New York Knicks)

Jokic ya había ganado el MVP en la temporada 2020-2021 y 2021-2022 y remplazó este año a Joel Embiid, pívot de los Philadelphia 76ers, quien quedó fuera de la pugna por este premio al no haber cumplido con el mínimo de partidos necesarios (65) previstos por las reglas de la NBA. Jokic promedió 26.4 puntos, 12.4 rebotes y 9 asistencias por partido en esta temporada con los Nuggets, que accedieron a los 'playoffs' como segundos clasificados en la Conferencia Oeste detrás de los Oklahoma City Thunder.

