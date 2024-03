Joao Cancelo, contra Guardiola: "Se dijeron mentiras sobre mí, y Guardiola tiene más fuerza"

Joao Cancelo todavía tiene 'atravesado' el capítulo desagradable que vivió cuando trabajaba en el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola.

El futbolista del Barcelona ha analizado su particular situación en una completa entrevista en el diario portugués 'A Bola', en la que echa la vista atrás, cuando firmó su renovación con el City hasta 2027.

Desde entonces, ha vivido dos cesiones: una, al Bayern de Munich; y la actual, en el FC Barcelona. Cuando acabe la presente temporada, volverá al Manchester City, donde aún le pesa ese desencuentro que vivió con el entrenador catalán.

"No me arrepiento, incluso habiendo ganado la Liga de Campeones", dice Cancelo al referirse a su salida del City con rumbo al club germano. "Tomé la decisión correcta, me fui a un equipo que me quería".

Joao Cancelo, futbolista del Barcelona, durante un partido reciente. CORDONPRESS





Tras seis meses en el Bayern, Cancelo se fue cedido al Barcelona, con una condición: bajándose la ficha, algo que "no me molesta lo más mínimo. Era la tercera vez que estaba a punto de venir a Barcelona y por fin llegué".

El problema de Cancelo con Guardiola

En Inglaterra, se habló mucho de una discusión que mantuvieron Guardiola y Cancelo cuando el portugués dejó de ser titular y optó por futbolistas como Rico Lewis o Nathan Aké. Aquella situación fue la que motivó la salida del lateral al Bayern de Munich.

Por entonces, Guardiola explicó su salida de la siguiente manera: "Después de la Copa del Mundo, hemos jugado con diferentes sistemas y le he dado más minutos a otros jugadores. Cada jugador tiene su propia personalidad. A él le encanta jugar, entrena como los mejores, pero necesita jugar para ser feliz, así que decidimos juntos que lo mejor era dejarle ir a Múnich".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

«Mentiras foram contadas. Foram ingratos comigo».

João Cancelo fala da situação no Manchester City e da relação com Guardiola.



A entrevista exclusiva a João Cancelo hoje, 24 de março, nas bancas ??? e em https://t.co/L3SBICRcrl#cancelo#exclusivoabolapic.twitter.com/qmKZ9SCh52 — A BOLA (@abolapt) March 24, 2024





En la entrevista que publica este domingo 'A Bola', Cancelo no vacila al decir que "¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido mal compañero, se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador", se defendió.

Aquellas declaraciones de Guardiola no le gustaron a Cancelo: "Me quedé triste porque no era verdad. En el Manchester City fueron algo desagradecidos conmigo porque yo fui un jugador muy importante los años que estuve allí. Nunca me faltó compromiso con el club y con la afición".

Pep Guardiola, el el banquillo del Manchester City





Y para reafirmar su idea sobre el compromiso que tenía con el Manchester City, recuerda "cuando me asaltaron y me atracaron, y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal, dejando a mi hija y a mi mujer muertas de miedo en casa. Eso son cosas que no se olvidan".

"La fuerza de Guardiola"

Cancelo cree que, confrontando su palabra con la de Guardiola, el técnico tiene las de ganar: "El míster, Guardiola, tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo, así prefiero guardármelo para mí. Prefiero saber que digo la verdad, y me siento satisfecho con lo que hice. Soy una persona transparente, nunca miento".