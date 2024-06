Joan Capdevila bromea sobre su posibilidad de haber jugado en el Real Madrid: "Sólo una palabra"

Joan Capdevila, exjugador del Espanyol, Atlético de Madrid, Villarreal, Deportivo y Benfica, que además fue campeón del mundo en el año 2010 con la Selección española, ha pasado por los micrófonos del programa deportivo 'Vamos Show', presentado por Nacho Peña, y allí ha tratado diversos temas sobre su carrera deportiva y sobre la actualidad de España en la Eurocopa de Alemania.

Entre otros muchos temas, Joan Capdevila ha repasado su paso por los distintos equipos de la liga española y ha bromeado sobre las posibilidades 'reales' de haber fichado por el Real Madrid cuando su momento de forma estaba en el pico más alto: "Estuve a punto de fichar por el Real Madrid y sólo por una palabra no fiché... ¡Por una palabra no fiché!", afirmó entre risas el exlateral izquierdo de la Selección.

"Florentino Pérez decía que no... y yo que sí", sentenció entre las risas del propio jugador y del presentador del programa. Capdevila también ha contado otras anécdotas en este programa, entre las que destaca la forma de preparar los partidos de los internacionales españoles en el Mundial de Sudáfrica. Además, Joan Capdevila ha confirmado que el Deportivo de la Coruña es el equipo de su vida y que está muy contento por el ascenso a Segunda división de los blanquiazules. También ha felicitado al Espanyol por volver a Primera.

Hoy hemos tenido la suerte de poder contar en Deportes COPE con el testimonio del propio jugador. El lateral ha asegurado que hace mucho que no recuerda una sintonía dentro del vestuario como la que hay en esta Eurocopa: "Me recuerda a la concentración de la Eurocopa 2008". Capdevila ha asegurado que no tiene miedo a Georgia, pero que hay que tener respeto por una Selección que ha conseguido la clasificación para la ronda final del torneo. Además, Capdevila ha querido destacar que los jugadores con menos minutos son muy importantes para el bienestar del grupo: "Yo recuerdo que Palop fue nuestro pegamento en la Eurocopa 2008".