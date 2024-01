La jugador española y reciente campeona del mundo, Jenni Hermoso, es la primera protagonista del programa 'Planeta Calleja' de Mediaset y que presenta nuestro compañero Jesús Calleja.

Según se han desvelado en los avances, Hermoso ha confesado el control que el exseleccionador Jorge Vilda sometía a todas las jugadoras durante la concentración del pasado Mundial de Australia y Sudáfrica:

"Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras", señaló Jenni Hermoso.

Una confesión que va más allá: "Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían"

Por otro lado, desveló otro episodio cuando salían a comprar cosas: "O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa".

Además, en esos avances publicados por el programa también se habla de la denunciada presentada por la propia Jenni por el beso no consentido de expresidente de la RFEF Luis Rubiales tras la conquista del título Mundial.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hermoso asegura que era consciente de todo lo que se le veía al presentar la denuncia, pero "también tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento".

En relación a este caso, Jenni Hermoso confirmó ante el juez el pasado 2 de enero que el beso que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol fue inesperado y en ningún momento consentido, y ratificó que se sintió presionada para salir en su defensa.

La futbolista declaró en la Audiencia Nacional durante más de dos horas ante el magistrado que investiga a Rubiales, inhabilitado por la FIFA, por un delito de agresión sexual y otro de coacciones por lo sucedido tras la victoria del mundial de la selección el pasado 20 de agosto en Sídney (Australia).

Como se esperaba, la jugadora volvió a desmentir la versión de Rubiales, que siempre ha sostenido que el beso fue consentido, al ratificar punto por punto la declaración que prestó ante la Fiscalía el 5 de septiembre y que derivó en la presentación de una querella contra el expresidente de la RFEF y en la apertura de una causa contra él y tres miembros de su equipo cuando presidía la RFEF.

A preguntas del ministerio fiscal, Jenni Hermoso, nueva jugadora del Tigres UANL de México, sostuvo que el beso que le dio su superior fue inesperado y que nunca lo consintió, y reconoció que vivió una situación de atosigamiento por parte de los cuatro investigados que le produjo desasosiego y tristeza.