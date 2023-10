Jenni Hermoso, dispuesta a suspender su declaración ante el juez por temor a más filtraciones

La jugadora de la selección española Jenni Hermoso ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge un escrito en el que advierte de que tras las filtraciones a medios de comunicación de distintas declaraciones celebradas en el seno del procedimiento abierto por el beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales se plantea no declarar ante el magistrado.

Tal y como adelanta 'ABC' y ha podido confirmar en fuentes jurídicas Europa Press, esa advertencia del equipo jurídico de la jugadora al juez ha tenido lugar tanto por escrito como de viva voz tras la última filtración conocida este lunes.

Por otro lado, el equipo legal de la futbolista de la selección española Jenni Hermoso ha anunciado este miércoles que emprenderá diferentes acciones con el objetivo de proteger y garantizar la intimidad de su representada después de que trascendiera a la opinión pública elvídeo de la declaración de la jugadora ante la Fiscalía del pasado 5 de septiembre, cuando formalizó la denuncia contra el expresidente por el beso que le propinó en la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Sidney (Australia).

?? @Codigo10tv accede a la declaración de Jenni Hermoso ante la Fiscalía:



?? "El beso no fue consentido"



?? "Me sentí no respetada"



?? "Sentí que era un hecho que iba a traer consecuencias"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/TUAFXUbCBd