Jenni Hermoso, ante la falta de minutos: "Me encuentro igual de bien y hay cosas que no tienen respuestas"

La selección española femenina de fútbol se ha llevado la victoria este miércoles ante Brasil por 2-0 y ha pasado a los cuartos de final como primera de grupo.

Una de las noticias del partido ha estado en la titularidad de Jenni Hermoso, quien apenas había contado en los planes de Montse Tomé en los Juegos Olímpicos. Salió desde el banquillo en el primer partido y no volvió a jugar. Otra de las novedades fue la presencia de Eva Navarro en el once.

España salió con un once compuesto por Cata Coll, Ona Batlle, Laia Codina, Laia Aleixandri, Olga Carmona, Tere Abelleira, Patri Guijarro, Jenni Hermoso, Athenea del Castillo, Lucía García y Eva Navarro.

La madrileña habló con nuestra compañera Andrea Peláez al término del encuentro y preguntada por su titularidad contestó "por fin, yo también lo esperaba".

"Estoy aquí para poder disfrutar de esto. Me siento bien", apuntó Jenni antes de reconocer que se encuentra perfectamente y no entiende su falta de minutos: "Estoy perfectamente, sigo siendo la misma jugadora, me siento encontrando igual de bien y hay cosas que no tienen respuestas y estoy aqui con otro rol diferente, aceptandolo o no, es lo que me toca".

En cuanto al partido y a los problemas que están teniendo en los encuentros de los Juegos Olímpicos, Jenni apuntó que los equipos "nos saben jugar a lo que ellos quieren para que no saquemos nuestro juego".

"Nos cuesta meter esos goles, ese fútbol fluido de España. No siempre vas a jugar bien. hemos venido a por un objetivo y cada vez está mas cerca", añadió la internacional española.

Jenni en COPE:



“Yo también lo esperaba. Me he sentido bien. Ha sido poquito…



Sigo siendo la misma jugadora que hace un mes, dos, tres días… me sigo sintiendo igual de bien. Hay cosas que no tienen respuesta. Tengo un rol diferente y estoy aceptándolo que es lo que me toca” pic.twitter.com/ESFElu9Rzh — Andrea Peláez Marzo (@Andrea_Pelaez_) July 31, 2024

Las de Montse Tomé, que tendrán que esperar al final del día para conocer su rival y camino en los cruces, firmaron el nueve de nueve para quedarse con el primer puesto del grupo. A priori, la campeona del mundo y de la Liga de Naciones tendrá así un rival más asequible en cuartos, aunque España está demostrando que es el equipo a batir.

Otra de las jugadoras que habló con Andrea al final del partido fue Athenea del Castillo, la autora del primer gol de la victoria ante Brasil. Aunque lucía hielo, restó cualquier problema y transmitió tranquilidad ante su estado de salud.

Una Athenea que señaló que l"levo trabajando mucho tiempo para vivir partidos como los de hoy", y al igual que indicaba Jenni, destacó el papel de los contrarios porque "los partidos son complicados, los equipos se encierran atrás". Si pinchas en el audio que aparece a continuación podrás escuchar de forma íntegra sus declaraciones.

