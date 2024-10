Javier Tebas sigue con su lucha contra la piratería: "El fútbol se roba con total impunidad"

Tebas abordó en el MARCA Sport Weekend 2024, celebrado en Málaga, el asunto de la piratería y defendió que "igual que pagas una entrada por ir a un campo de fútbol, en el fútbol profesional, por ver un partido en televisión, hay que pagar una suscripción". "Si hay uno que ofrece lo mismo y no hay que pagar, evidentemente, el dinero que se ingresa por la suscripción disminuirá y la industria se vendrá a la ruina", advirtió.

"Si queremos mantener nuestro nivel de jugadores, de empleados, en la industria, la gente tiene que pagar por ver un contenido. Y se roba con absoluta impunidad, no solo de quien lleva a cabo el delito, sino de todos los organismos e instituciones que de una u otra forma deberían velar porque no se cometa ese delito", lamentó Tebas.

El mandatario relató que las webs piratas se anuncian en web o a través de la Apple Store de Apple o de Google Play, en Android. "Google gana dinero con la piratería, está ganando dinero con un delito. Google sabe que el origen es ilícito, está colaborando en dividirse ese dinero con el pirata. También comete delito contra la propiedad intelectual y blanqueo de capitales, porque está cobrando al emisor pirata dinero que él se gana para que ese señor pueda ganarse un dinero de forma de pirata", denunció.

"Queda bastante por avanzar, pero hay otros países como Italia, que han tomado una decisión en la línea de una lucha feroz contra la piratería, a la que doy un 9/10 en la lucha contra la piratería. Si pueden evitar que se pueda ver pornografía en los países árabes, ¿cómo no van a poder evitar que no se pueda ver contenido pirateado, robado, de deportes?", se preguntó.

Tebas advirtió de que "la industria se vendrá abajo" si no se corta la piratería "en dos años". "Hay falta de concienciación y mucho desconocimiento, también por la parte de las titulares y de algunos operadores audiovisuales. En España estamos hablando de un 30-35% que es ilegal", informó.

"La iniciativa legislativa la tiene que llevar el gobierno, son cooperadores necesarios quienes no pongan medidas para luchar contra un delito. También vemos que ya es un problema político, la gobernabilidad en España está complicada y sacar cualquier tipo de ley cuesta muchísimo. También hay como un escándalo popular, parece que piratear está bien y que somos muy malos los de LaLiga. Los Ferraris también son caros, y yo no voy a ir robando Ferraris", comentó.

Para Tebas, no se puede "pretender que baje el precio de Orange o de Movistar sin saber cuánta gente lo va a pagar". "Nosotros tenemos estudios en todos los países del mundo, pero en España este estudio no lo tenemos. En México, por ejemplo, el segmento de la población que más piratea es la clase más alta", dijo, insistiendo que "Google colabora en el robo". "A Google no le gusta que el presidente de LaLiga diga que son unos ladrones. Y ya me han venido a ver para que no lo diga", reveló.

"La gente es bastante reacia. Nosotros ahora en España estamos trabajando nuevas medidas judiciales para obtener medidas cautelares más amplias. Estamos trabajando muchísimo el tema tecnológico. Por dar un dato, un partido del Real Madrid, en el momento del partido en directo hay más de 1.500 IPs transmitiendo el partido", expresó.

Finalmente, Tebas defendió que "aquellos países, como Inglaterra, Italia, Alemania, que tengan una legislación correcta para luchar contra la piratería, tendrán una superventaja competitiva". "Nosotros nos podremos caer en el valor del mercado nacional un 30-40 por ciento, dejaremos de ser competitivos. Si cae todo el mundo el 50%, caen todos los salarios de todos los jugadores del 50%", concluyó.