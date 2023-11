Jaume Masiá, nuevo campeón del mundo de Moto 3

El piloto español Jaume Masià (Honda) se ha proclamado campeón del mundo de Moto3 después de imponerse este domingo en la carrera de la clase pequeña del Gran Premio de Catar, decimonovena y penúltima cita del Mundial de motociclismo, y de que su rival por el título, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quedase sexto.

Con una exhibición de garra y con su compañero Adrián Fernández como fiel escudero, el de Algemesí cumplió con su parte y luchó para llevarse el triunfo en Lusail, que le convierte en el octavo campeón español de la historia de Moto3 y en el 25º piloto de España en conquistar un título en el Mundial de motociclismo.

