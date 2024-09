Iván Romeo, campeón del mundo de contrarreloj sub-23

El español Iván Romeo se ha proclamado campeón del mundo contrarreloj en el Mundial de ciclismo de Zúrich (Suiza) tras protagonizar un espectacular recorrido en el que ha ido de menos a más.

Romeo superó, con un tiempo de 36 minutos, 42 segundos y 70 centésimas -a un promedio de 48,867 km/h, al sueco Jakob Soderqvist, que fue segundo, y al suizo Jan Christen, bronce; en una prueba en la que el gran favorito, el belga Alec Segaert -subcampeon 2022 y 2023- acabó desfondado y en cuarta posición.

El vallisoletano logra así una gesta que el ciclismo español únicamente había vivido en sub-23 con el cántabro José Iván Gutiérrez, que ganó el arcoiris en 1999.

Excepcional tramo final

La actuación de Romeo, sobre todo en la parte final fue de un nivel excepcional, ya que ni en el primer tramo ni en el segundo firmó el mejor tiempo. Christen fue el mejor en el primero y Segaert en el segundo.

Para darle todavía un poco más de emoción si cabe, el belga, que partía como el gran favorito, pasó por el primer punto cronometrado y su tiempo no lo llegó a conocerse, con lo que no se sabía si estaba siendo mejor que el español o no. El belga fue el mejor en el segundo, pero los kilómetros finales se le hicieron interminables.

Iván Romeo levantó la ilusión de la armada española en una contrarreloj en la que su progresión quedó plasmada con una mejoría de su registro en la parte final que le permitió liderar la clasificación y empezar a ver como sus rivales no conseguían batirlo. Su prestación fue tan sobresaliente que nadie fue capaz de superarlo.

Romeo vuela a casi 60 km/h

El vallisoletano de Movistar reguló en la parte más exigente del recorrido con la ascensión a Uetikon, para en la parte posterior muy técnica y los kilómetros finales de pura poner ofrecer su mejor versión en los 10 kilómetros finales rodando a un promedio de casi 60 km/h.

Los rivales iban pasando la última referencia de meta y el tiempo de Romeo hacía soñar con lo mejor, mientras las imágenes lo mostraban cada vez más tenso por lo que estaba a punto de conseguir. El pucelano ya empezaba a paladear una casi segura medalla, solo faltaba por conocer el peldaño del podio al que tendría que auparse. Fue al que más le tocó escalar para hollar lo más alto.

La actuación del mexicano Isaac del Toro, que marcó durante casi media hora el mejor tiempo, estuvo marcada por su temprano inicio que le obligó a tomar precauciones para afrontar una carretera con el piso más mojado del que se encontraron los rivales que fueron pasando posteriormente.

El otro español, el joven Markel Beloki, en su primer año en la categoría finalizó en el puesto 35 a 3:13 de su compañero de selección, el nuevo campeón mundial.