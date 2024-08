Iván Ortolá se lleva la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña el día de su 20 cumpleaños

Ortolá atacó a sus rivales en la última vuelta y por muy escaso margen logró la victoria, la cuarta de su carrera deportiva y el sexto podio, por delante del líder del mundial, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) y del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).

Victory number ?? of the season for @IvanOrtola48 and the @MthelmetsMSi team! ???? #BritishGP ???? pic.twitter.com/7aYWKiG640

El autor de la 'pole position', el español Iván Ortolá (KTM), no se dejó sorprender al apagarse el semáforo rojo y fue el primero en llegar a final de recta, pero el australiano Joel Kelso (KTM) entró decidido en la misma y a la salida consiguió la mejor posición de trazada para colocarse líder, por delante de Ortolá, su compañero de equipo, el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el líder del mundial, David Alonso (CFMoto).

Birthday presents don't come any more epic than that! ??



What a way to celebrate turning 20 years old, @IvanOrtola48! ??????#BritishGP ???? pic.twitter.com/z1RmIxMnah