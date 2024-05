Italia, rival de España en la Eurocopa, publica una prelista con 30 convocados

El seleccionador italiano, Luciano Spalletti, anunció este jueves la lista de 30 preconvocados para la Eurocopa 2024, entre los que está por primera vez el defensa Calafiori (Bolonia) y los centrocampistas Folorunsho, del Hellas Verona, y Fagioli del Juventus Turín.



La treintena de jugadores llamados por Spalletti podrán disputar los amistosos previstos contra Turquía y Bosnia del 4 y 9 de junio, mientras que se espera que el 6 de junio el técnico dé a conocer la lista definitiva de convocados para jugar la Eurocopa de este 2024.

