En Italia también hay malestar con el VAR: Antonio Conte se queja de un penalti: "Cuando le conviene lo hace"

La 13ª jornada en Primera División terminó con el polémico gol anulado a Robert Lewandowski en el encuentro que su equipo, el Fútbol Club Barcelona, perdió ante la Real Sociedad por 1-0.

Ese gol anulado llegó cuando todavía el marcador era 0-0, y las quejas culés se sucedieron una vez que se vio la imagen VAR de esa acción.

Gol anulado a Lewandowski

QUEJAS EN MALLORCA

Antes del partido del Barcelona, las quejas por el arbitraje llegaron desde Mallorca. Los jugadores baleares pidieron la segunda amarilla a Clement Lenglet por un agarrón continuado sobre Samú Costa.

El árbitro Sánchez Martínez pitó la falta, pero no mostró la segunda amonestación al central galo del Atlético de Madrid.

Justo después de esa acción, el Atlético marcó a la contra el gol de la victoria tras una gran jugada entre Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

enfado de conte

El malestar por el arbitraje y el VAR no solo ocurre en nuestro país. El italiano Antonio Conte, entrenador del Nápoles, arremetió este domingo, tras el empate ante el Inter (1-1), duramente contra el VAR por no haber intervenido en el penalti señalado a los 'nerazzurri', fallado por el turco Hakan Calhanoglu.

"¿Qué significa que el VAR no puede intervenir en este tipo de casos?", dijo enfadadísimo Conte a DAZN tras el duelo.

"Ahora a veces puede intervenir y otras no. Cuando le conviene lo hace. Una decisión del árbitro puede cambiar un partido. El VAR o está para corregir o no está, porque sino se esconden detrás de esa posibilidad de no intervenir. Sí hay un error debe intervenir, punto y final. Sin peros no condicionantes", añadió.

El técnico, líder de la Serie A, continuó con su largo discurso contra el mal uso del VAR en esa acción.

"Me enfada mucho, como al resto de entrenadores. Si hay errores tiene que intervenir. Tiene que ser utilizado para corregir errores o hacer ver situaciones que no han sido vistas. El penalti es un error clamoroso que puede influir en el partido. Si hay un error tiene que llamarlo. Luego el árbitro decidirá, pero tiene que ir a ver", dijo.

"El VAR ya no me hace sentir tan seguro como antes", sentenció.

En Italia se estudia la posibilidad de incluir el llamado 'VAR a llamada de los entrenadores', algo que no convence tampoco a Conte.

"¿VAR a llamada del entrenador? ¿Qué significa eso? El VAR lo tienen que llamar ellos. ¿Por qué tengo que ser yo? El VAR es un gran instrumento si se usa bien. Si el árbitro falla le llamas. Porque sino le hace hacer el ridículo", comentó.